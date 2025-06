Đại học tốt nhất thế giới 5 năm liên tiếp không phải Harvard

4. Đại học Oxford (Anh): So với năm ngoái, Đại học Oxford tụt một bậc trên bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới do QS bình chọn. Oxford gồm 44 trường, khoa trực thuộc, hơn 100 thư viện với khoảng 22.000 sinh viên, trong đó, sinh viên quốc tế chiếm 40%. Ngôi trường lâu đời nhất lịch sử các nước nói tiếng Anh này đào tạo ra hơn 30 nguyên thủ quốc gia như Bill Clinton, Aung San Suu Kyi, Indira Ghandi... Ảnh: University of Oxford.