Đại lý Mitsubishi ở Mỹ 'kêu cứu' vì sản phẩm lạc hậu, giá lại cao

Nhiều đại lý Mitsubishi tại Mỹ chịu khoản lỗ lớn trong năm qua. Hãng xe Nhật Bản gần đây cũng cắt giảm mục tiêu lợi nhuận, doanh số trên toàn cầu.

Theo Motor1, tình hình đang không được khả quan với Mitsubishi ở thời điểm hiện tại. Các đại lý Mitsubishi ở Mỹ đang gặp nhiều khó khăn đến mức một số khẳng định sẵn sàng dừng bán ôtô của thương hiệu này.

Các đại lý Mitsubishi đã gửi thông điệp đến CEO của hãng ở khu vực Bắc Mỹ, yêu cầu phải có hành động nhanh chóng để giữ cho hoạt động kinh doanh xe mới được tiếp tục duy trì.

Nguồn tin từ Automotive News cho hay nhiều đại lý Mitsubishi đang tập trung bán xe đã qua sử dụng, thay vì cố gắng bán các mẫu xe mới cho khách hàng.

Ông Mark Chaffin - CEO Mitsubishi Bắc Mỹ - chia sẻ với Automotive News rằng hãng mong muốn làm mọi thứ để hỗ trợ đại lý, đồng thời khẳng định cải thiện lợi nhuận đại lý là ưu tiên hàng đầu.

Trong quý IV/2024, Mitsubishi đã giúp đỡ các đại lý Bắc Mỹ bằng cách cung cấp các khoản hoàn tiền hỗ trợ thu cũ đổi mới, giảm KPI bán hàng hay tăng số tiền thưởng. CEO Mitsubishi Bắc Mỹ cho biết các chính sách này đã giúp đại lý bán được nhiều xe hơn.

Chia sẻ với Automotive News, một nhà đầu tư cho biết có một đại lý Mitsubishi của mình đang lỗ khoảng 80.000 USD mỗi tháng, và người này đã không thể kiếm được tiền trong 18 tháng qua.

Một nhà đầu tư khác, người đã bán các đại lý của mình từ năm ngoái, cho biết lỗ 300- 400 USD trên mỗi xe mới bán ra. Theo Motor1, có 4 trên tổng số 15 đại lý Mitsubishi tại vùng Trung Tây của Mỹ đã phải đóng cửa trong vòng một năm qua.

Một đại lý Mitsubishi khác khẳng định với Automotive News rằng đã lỗ 1 triệu USD trong năm ngoái, đổ lỗi cho giá cả tăng cao, dải sản phẩm lỗi thời là nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm.

Được biết, doanh số của Mitsubishi tại Mỹ trong năm 2024 vẫn đạt mức tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Hãng xe Nhật Bản báo cáo doanh số gần 110.000 xe tại xứ cờ hoa, phần lớn là Outlander và Outlander PHEV với hơn 52.000 xe. Mẫu xe cỡ nhỏ Mirage bán chạy thứ hai, doanh số đạt gần 30.000 xe, còn Outlander Sport đứng thứ ba với doanh số đạt 15.125 xe trong năm vừa rồi.

Gần đây, Mitsubishi đã điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận ròng giảm đi 76% so với kế hoạch ban đầu, với lý do chủ yếu do chi phí tăng, marketing tốn kém và doanh số không như kỳ vọng.

Hãng xe Nhật Bản cũng giảm doanh số kỳ vọng xuống còn 848.000 xe trên toàn cầu, tuy nhiên con số này vẫn cao hơn thành tích mà Mitsubishi đạt được hồi năm ngoái.