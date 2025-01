Mitsubishi khai tử 3 mẫu xe tại Australia, có xe đang bán tại Việt Nam

Tất cả sản phẩm nằm trong nhóm ngừng bán đều thuộc dòng SUV và đang có doanh số tăng trưởng tốt.

Mitsubishi Australia thông báo ngừng bán 3 trong 5 mẫu xe trong dải sản phẩm, bao gồm ASX, Eclipse Cross và Pajero Sport. Hiện tại, Mitsubishi chỉ còn 2 sản phẩm mang đến cho khách hàng tại quốc gia này là Outlander và Triton.

Lý do được đưa ra là do quy định ADR (Australian Design Rules) áp dụng từ ngày 1/3. Ông Shaun Westcott, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Mitsubishi Australia, cho biết sẽ có một khoản đầu tư cần thiết để thiết kế lại các mẫu xe không còn đáp ứng quy định này do vòng đời quá dài.

Mitsubishi ASX đã tồn tại từ năm 2010, trải qua 3 lần nâng cấp và là một trong những mẫu xe lâu đời nhất tại Australia. Mẫu SUV Pajero Sport thế hệ hiện tại cũng được mở bán từ năm 2015 với 2 lần nâng cấp vào năm 2019 và 2024. Eclipse Cross có phần trẻ hơn khi giới thiệu vào năm 2017 và có bản nâng cấp vào năm 2020.

Theo báo cáo của CarsGuide, 3 mẫu xe bị ngừng bán chiếm hơn 30% doanh số của Mitsubishi Australia trong năm 2024. Trong đó mẫu ASX bán được 12.330 xe, tăng 34% so với năm 2023, Eclipse Cross và Pajero Sport đạt lần lượt 9.221 xe và 7.306 xe, tăng 18% và 31%.

Dù việc sản xuất xe SUV cho thị trường Australia hiện đã dừng lại, CEO của Mitsubishi tại quốc gia này cho biết công ty đã chuẩn bị tốt để quản lý quá trình chuyển đổi, xác nhận rằng lượng hàng tồn kho hiện tại sẽ vẫn có sẵn trong suốt cả năm.