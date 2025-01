Đại Phụng Đả Canh Nhân độc quyền trên K+ ghi điểm nhờ giá trị nhân văn

Đại Phụng Đả Canh Nhân trên K+ có hướng đi khác biệt so với các bộ phim cùng thể loại.

Phim không dừng lại ở việc khai thác tuyến tình cảm nam - nữ, mà còn đi sâu vào nhiều giá trị nhân văn.

Khi bạn muốn, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ

Hơn nửa chặng đường đã qua, mỗi tập phim của Đại Phụng Đả Canh Nhân đều cài cắm giá trị sâu xa. Đầu phim, Dương Lăng (Vương Hạc Đệ thủ vai) vốn là nhân viên bán bất động sản với ước mơ trở thành cảnh sát nhưng thi mãi không đậu. Cứ ngỡ rằng "cánh cổng" đam mê sẽ phải khép lại, trong một lần vô tình, Dương Lăng xuyên về thời Đại Phụng. Anh trở thành Hứa Thất An và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình theo cách khác.

Hứa Thất An tham gia vào tổ chức Đả Canh Nhân.

Trên hành trình theo đuổi lý tưởng, Hứa Thất An gặp không ít khó khăn thử thách, như việc suýt bỏ mạng để ra tay cứu giúp người “tứ cố vô thân”. Phim có những khoảnh khắc nhân vật chính đặt tính mạng vào tay tử thần mà chẳng ngần ngại: "Luôn có một vài chuyện quan trọng hơn tính mạng". Chính điều này dẫn lối chàng trai trẻ đến với tổ chức cao nhất tại nơi đây - Đả Canh Nhân. Bên cạnh nỗ lực không ngừng nghỉ của Hứa Thất An, sự giúp đỡ của Trưởng Công Chúa, Nhị Công Chúa, Lâm Uyên... - những nhân vật "tai to mặt lớn" lúc bấy giờ, góp phần tạo nên cốt truyện hấp dẫn.

Hứa Thất An là minh chứng rõ ràng cho việc "chỉ cần bạn muốn, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ". Những bước tiến, sự trưởng thành của nhân vật được thể hiện rõ qua từng tập phim. Khán giả có thể nhìn thấy quá trình một người bình thường hiện thực hóa ước mơ của mình, qua đó cổ vũ chúng ta bước đến lý tưởng tốt đẹp.

Cuộc đời không chỉ có tình yêu nam nữ

Đại Phụng Đả Canh Nhân là bộ phim kể về cuộc hành trình đi tìm kiếm và xây dựng công lý của chàng trai Hứa Thất An. Vì vậy ngay từ đầu, phim không theo mô típ ngôn tình lãng mạn. Theo bước chân Hứa Thất An, khán giả thấy được nhiều giá trị hơn tình yêu đôi lứa. Đó là tình thân, tình bạn, tình động đội, tình yêu nước, thương dân. Mỗi tập phim khiến khán giả đi từ sự tò mò đến cảm xúc đồng cảm.

Điển hình là phân cảnh Nhị Công Chúa Lâm An khóc cạn nước mắt bên thi thể của người chị em thân thiết là quận chúa Bình Dương. Mới hôm trước cả hai còn hứa hẹn lần sau gặp gỡ, ngoảnh đầu người đã biến mất vĩnh viễn. Hay như Hứa Thất An - vốn là người ngông cuồng, không chịu cúi đầu trước quyền lực, nhưng vì bảo vệ em họ mà chẳng màng nguyên tắc. Lần khác, để bảo vệ nữ quyến của phạm nhân khỏi việc bị làm nhục, Hứa Thất An không ngại rút đao chống lại "cấp trên" Chu Ngân La.

Trong tập mới đây, cảnh Hứa Thất An tái hiện cuộc đời bình phàm cũng được chú ý: Từ chàng thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết, đến khi lăn lộn bước chân vào thị trường lao động, cuối cùng khép lại với hình ảnh về già trong viện dưỡng lão. Cuộc đời con người đến cuối cùng vẫn không phải là tình yêu, mà chính là bản thân. Phân đoạn này xuất hiện trên hot search của các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cảm thán Vương Hạc Đệ giúp họ cảm nhận thế nào là kiếp nhân sinh.

Đại Phụng Đả Canh Nhân không chỉ là bộ phim truyền hình giải trí đơn thuần. Những bài học, giá trị được đan xen tỉ mỉ trong từng câu thoại, tình tiết cũng ghi điểm với khán giả. Hiện tại, phim dẫn đầu trên nhiều nền tảng như Vlinkage, Maoyan, Vân Hợp, Datawin... với số lượng "chiêu thương" quảng cáo chất lượng.

