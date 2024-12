Đam mê làm phim, nam sinh nhận học bổng 8 tỷ vào trường Ivy League

Với đam mê làm phim thể hiện xuyên suốt hành trình, Nguyễn Bentley Minh Nhật giành học bổng trị giá 8 tỷ đồng tại Đại học College trong kỳ tuyển sinh sớm vừa qua.

Nguyễn Bentley Minh Nhật vừa trúng tuyển Đại học Dartmouth (Mỹ). Ảnh: NVCC.

3h ngày 14/12, Nguyễn Bentley Minh Nhật (17 tuổi, tên thường gọi là Bentley) không ngủ vì biết đây là ngày Đại học Dartmouth (Mỹ) công bố kết quả đợt tuyển sinh sớm. Dù có cảm giác bồn chồn, lo lắng, nam sinh tự tin mình sẽ được nhận.

“Cảm xúc thật lẫn lộn. Khi mở thư và thấy chữ ‘chúc mừng’, em đã nhảy khỏi ghế và chạy vòng quanh nhà. Em tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, em không quá ngạc nhiên về kết quả này bởi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng em vẫn rất biết ơn trước cơ hội lớn”, Bentley, học sinh lớp 12B3, trường Vinschool The Harmony (Hà Nội), chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đại học Dartmouth là một trong 8 trường đại học thuộc hệ thống Ivy League danh giá. Trường đứng thứ 15 trong danh sách đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2025, theo bảng xếp hạng của US News. Bentley dự định theo đuổi hai chuyên ngành Điện ảnh và Kinh doanh, nhận mức hỗ trợ tài chính khoảng 320.000 USD trong 4 năm học, tương đương 8 tỷ đồng .

Từng chểnh mảng học hành

Bentley sinh ra ở Canada, theo bố mẹ về Việt Nam khi lên lớp 1. Suốt thời tiểu học, em vẫn đi lại giữa hai nước và về hẳn vào năm lớp 6.

Đam mê điện ảnh nói chung và nghệ thuật làm phim nói riêng, Bentley rất muốn du học Mỹ - nơi được coi là cái nôi của nền điện ảnh thế giới. Ban đầu, nam sinh muốn vào những ngôi trường hàng đầu về điện ảnh như Đại học New York, Nam California hay Chapman. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, em nhận ra khả năng được nhận học bổng cao từ các đại học này rất thấp, gia đình em không thể chi trả toàn bộ.

“Gia đình em ưu tiên học bổng hơn bất cứ điều gì khác”, Bentley cho biết chọn Dartmouth sau khi phát hiện các trường Ivy League cấp rất nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, Dartmouth cũng đào tạo ngành Điện ảnh và Kinh doanh.

“Em chọn học thêm ngành Kinh doanh vì gia đình luôn nhắc nhở em rằng việc học kinh doanh là điều cần thiết để tạo ra của cải và kiếm tiền”, nam sinh nói.

Ở trường, Bentley học chương trình quốc tế Cambridge AS - level. Học kỳ 2 lớp 10, nam sinh bắt tay vào chuẩn bị du học. Thời điểm đó, điểm số của Bentley chỉ ở mức trung bình, hầu hết là B và C do từng chểnh mảng học hành, triền miên bỏ tiết chơi điện tử với các bạn.

“Nhờ sự động viên của gia đình, em bắt đầu chăm chỉ hơn và thực sự cố gắng để đạt được điều gì đó tốt đẹp”, Bentley nói chiến lược của em là luôn chủ động và không bao giờ từ bỏ.

Dần dần, điểm số được nâng lên, nam sinh đạt 4 điểm A các môn Toán, Kinh tế học, Nghiên cứu kinh doanh và Truyền thông. Cậu cũng đạt 1.530/1.600 điểm SAT.

Trong suốt quá trình chuẩn bị từ hồ sơ, bài luận, niềm đam mê làm phim của Bentley luôn rõ ràng. Ảnh: NVCC.

Bốn bài luận và cuộc phỏng vấn “có vibe Dartmouth"

Hạn nộp cho đợt tuyển sinh sớm của các trường ở Mỹ là giữa học kỳ 1 năm lớp 12. Chỉ có khoảng 1,5 năm để chuẩn bị, Bentley cho hay có thời điểm, em chỉ ngủ 4 giờ/ngày. Vừa làm hồ sơ, vừa phải đảm bảo việc học ở trường. Ngoài ra, thách thức lớn nhất của nam sinh chính là viết luận.

Dartmouth yêu cầu thí sinh viết 4 bài luận, một bài chính và ba bài phụ. Bentley nói em dành tới 2 bài để viết về đam mê điện ảnh.

Từ năm 10 tuổi, Bentley thích xem các bộ phim hành động và siêu anh hùng. Nam sinh thường nhắm mắt và tưởng tượng kịch bản phim trong đầu. Sau đó, em mày mò lên mạng học cách viết kịch bản, quay phim, dùng Ipad để ghi lại những hình ảnh xung quanh và biên tập, chỉnh sửa.

Các hoạt động ngoại khóa của Bentley chủ yếu cũng xoay quanh làm phim. Nam sinh đã thực hiện nhiều phim ngắn, gửi đi tham dự các cuộc thi và đạt giải. Chàng trai đóng vai trò đạo diễn, biên kịch hoặc biên tập trong các bộ phim của mình.

Ở các bài luận của mình, Bentley nói muốn thực hiện những bộ phim về văn hóa dân gian Việt Nam như Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Tấm Cám… Nam sinh nhận thấy những bộ phim làm về chủ đề này hiện nay thường cố gắng bắt chước Hollywood và ít gắn bó với bản sắc văn hóa Việt. Vì vậy, em muốn tái hiện nó một cách chân thực nhất.

Trong khi đó, ở bài luận tự giới thiệu, Bentley đã viết về bài học em rút ra sau một lần chế biến món bít tết. Bình thường, món bít tết mềm ngon thường được sử dụng nguyên liệu đắt đỏ là thịt thăn, nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện để mua loại thịt này, mà phải dùng loại rẻ hơn.

Trong bài luận, nam sinh kể bố đã chỉ em cách cắt thịt ngang thớ, biến miếng thịt cứng thành mềm chỉ đơn giản bằng cách xoay nó 90 độ.

“Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra thay đổi cách tiếp cận, chứ không phải thay đổi bản thân vấn đề”, Bentley viết trong bài luận, rút ra bài học cần sự mềm dẻo và thay đổi cách tiếp cận để giải quyết vấn đề. Bài học này sau đó được em áp dụng trong việc chăm sóc và lắng nghe người thân.

Bài luận cuối cùng là “Tại sao chọn Dartmouth”, nam sinh bật mí bí quyết là hãy tưởng tượng đang “tán tỉnh” người mình thích.

“Bạn không nên nói với các trường đại học rằng bạn thích trường của họ vì nó có uy tín hoặc xếp hạng cao…. Thay vào đó, bạn nên nói rằng bạn thích trường vì đặc điểm, khóa học, giáo sư, chương trình, cộng đồng, câu lạc bộ, lịch trình độc đáo… Đó là lý do bạn phải nghiên cứu kỹ về trường trước khi viết”, Bentley chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với đại diện Dartmouth, nam sinh cho biết ban tuyển sinh hỏi em về điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và điều gì khiến em độc đáo.

“Nó giống như một cuộc trò chuyện hơn là một cuộc phỏng vấn. Em nghĩ Dartmouth thích em bởi trong suốt quá trình, niềm đam mê làm phim của em luôn rõ ràng”, chàng trai nói.

Từ các hoạt động ngoại khóa đến các dự án, bài luận, mọi thứ đều liên quan đến làm phim. Bentley cho rằng mọi người thường nghĩ các trường đại học tìm kiếm một người giỏi mọi thứ và làm mọi thứ. Nhưng em nghĩ họ đang tìm kiếm một người thực sự giỏi và đam mê một thứ cụ thể.

“Một chuyên gia sẽ đánh bại một người đa năng trong tình huống này”, nam sinh nhận định.

Một lý do khác khiến Dartmouth thích Bentley chính là sự độc đáo, thể hiện qua bài luận làm phim và dự án phim ngắn về đồng tính luyến ái và nam tính độc hại của văn hóa Việt Nam, một chủ đề gây tranh cãi và thường bị điện ảnh Việt Nam bỏ qua.

Bentley kể sau 15 phút trò chuyện, người phỏng vấn nói “Tôi nghĩ bạn sẽ là một mảnh ghép tuyệt vời cho Dartmouth. Tôi cảm thấy bạn thực sự có 'vibe Dartmouth' và tôi chắc chắn sẽ ủng hộ bạn trong báo cáo của mình”. Chàng trai nhẹ nhõm sau khi nghe điều này.

Tám tháng nữa, Bentley sẽ bay tới Mỹ, đem theo ước mơ trở thành nhà làm phim. Có một câu nói của Connor Roy trong chương trình Succession mà nam sinh rất yêu thích, đó là "I'm like water I flow" (Tôi như nước, tôi chảy - PV).

“Điều này có nghĩa là em không lo lắng quá nhiều về tương lai. Giống như nước, em ‘chảy’, định hình và thích nghi với mọi môi trường, hoàn cảnh và cố gắng tận dụng khả năng của mình”, nam sinh chia sẻ.