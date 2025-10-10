Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Đâm trọng thương hàng xóm vì vịt chết bất thường

  • Thứ sáu, 10/10/2025 12:46 (GMT+7)
  • 12:46 10/10/2025

Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng dao đâm trọng thương hàng xóm vì phát hiện 3 con vịt chết bất thường.

Ngày 10/10, VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Bồng (SN 1963, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Bồng có nuôi khoảng 80 con vịt tại khu vực gần nhà. Quá trình nuôi, ông Bồng nhiều lần lùa đàn vịt xuống ao của ông Hoàng Trọng T. (SN 1954, trú cùng thôn), nên khiến 2 bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Vit chet bat thuong anh 1

Lực lượng chức năng đọc các quyết định đối với Nguyễn Đình Bồng. Ảnh: Anh Quý.

Trưa 4/10, sau khi đi uống rượu về, ông Bồng phát hiện 3 con vịt trong đàn bị chết bất thường, nên đã nghi ngờ ông T. gây ra. Bực tức nên ông Bồng đã điều khiển xe máy tới nhà ông T. để chất vấn, 2 bên gặp nhau tiếp tục cãi vã.

Trong cơn nóng giận, ông Bồng đã dùng dao có sẵn trong cốp xe ra đâm vào vùng bụng ông T. khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể là 34%.

Sau khi gây án, Nguyễn Đình Bồng đã đến Công an xã Thiên Cầm đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam/Tiền Phong

