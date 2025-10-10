Đánh sập đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Không chỉ "ăn hàng" thần tốc trong thời gian tính bằng phút, các đối tượng còn câu kết, tạo đường dây liên hoàn khép kín, đảm bảo chỉ trong 24 giờ kể từ khi trộm được xe, tang vật sẽ được vận chuyển sang Lào tiêu thụ.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm, Hà Nội, thông tin đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian bị đơn vị triệt xóa hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp.

Thủ đoạn tinh vi

Hàng chục CBCS Công an phường đã mất thời gian dài tăng cường tuần tra, mật phục mới tóm gọn được ổ nhóm tội phạm. Kết quả này góp phần "hạ nhiệt" hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là xe máy tại địa bàn phường Từ Liêm và nhiều khu vực khác trong thành phố Hà Nội.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Công an phường Từ Liêm triệt xóa đường dây trộm cắp xe máy, bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm Đào Văn Âu(SN 1987); Lê Văn Lượng (SN 1994); Nguyễn Văn Mão (SN 1999) cùng trú tại xã Liên Minh, Hà Nội; Nguyễn Xuân Vinh (SN 1982) trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Cầm Văn Loan (SN 1991) trú tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La.

"Siêu" trộm xe máy Đào Văn Âu.

Trong số này, Đào Văn Âu và Lê Văn Lượng là 2 đối tượng trộm cắp xe máy, đưa về kho. Sau khi đủ 10 chiếc, Nguyễn Văn Mão và Nguyễn Xuân Vinh sẽ mang ôtô tải đến lấy "hàng" và vận chuyển lên Sơn La giao cho Cầm Văn Loan để bán số xe đã trộm cắp được cho người Lào.

Lời khai của các đối tượng tại cơ quan Công an thể hiện, đầu năm 2025, một đối tượng tên La, là người cùng xóm với Đào Văn Âu thỏa thuận thiết lập đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia.

Âu sẽ trực tiếp đi trộm cắp xe đem về tập kết tại kho thuộc khu vực đường Quang Tiến, phường Tây Mỗ, Hà Nội. La thống nhất với Âu khi có "hàng" sẽ thuê Nguyễn Văn Mão, cũng là người cùng xã đưa xe về kho trong lúc Âu trộm cắp.

Mão còn có nhiệm vụ bốc xếp các xe máy lên xe tải vận chuyển đi Sơn La tiêu thụ. Mỗi ngày La sẽ trả cho Mão 2 triệu đồng.

Lê Văn Lượng núp dưới vỏ bọc "xe ôm" để hoạt động trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Mão khai được đối tượng La thuê làm công việc này từ ngày 22/9/2025. Trong các ngày 22-23/9, mỗi ngày Mão đều nhận 50 triệu đồng từ La để đưa cho Âu, tương đương với 10 xe Âu trộm được trong một ngày.

Sau khi thống nhất việc trộm cắp tài sản, chi phí được hưởng lợi, Đào Văn Âu rủ Lê Văn Lượng cùng đi trộm cắp xe máy.

Giả dạng "xe ôm công nghệ" đi trộm cắp

Lượng mặc áo Grab màu xanh hoặc Be màu vàng giả làm "xe công nghệ" chở khách, nhưng thực chất là chở Âu ngồi sau đi lòng vòng địa bàn các phường, xã thuộc các huyện Hoài Đức, quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy (cũ) để tìm kiếm "con mồi".

Để thực hiện hành vi trộm cắp, Đào Văn Âu thường chuẩn bị áo "xe ôm công nghệ", tay công, tuốc nơ vít, dây cáp nối đấu điện xe, đầu vam phá khóa tự chế, cờ lê và đặc biệt không thể thiếu là 2 con dao bầu được bọc ngoài bằng giấy ráp cuốn băng dính đen với mục đích chống trả cơ quan chức năng.

Nguyễn Văn Mão.

Khoảng 8h ngày 23/9, Âu gọi Lượng đến khu vực cầu Phùng để cùng đi trộm cắp tài sản. Hóa trang kỹ càng, ngoài đưa cho Lượng vam phá khóa, Âu còn đưa thêm một con dao bầu để giấu trong người.

Lê Văn Lượng chở Âu đi các tuyến địa bàn cùng nhau quan sát. Khi thấy xe máy dựng bên đường không ai trông giữ, Lượng sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới, Âu dùng công cụ phá khóa trộm cắp xe máy. Việc trộm cắp chỉ diễn ra trong 1-2 phút. Thời gian giãn cách để thực hiện phi vụ tiếp theo, chúng sẽ đi xe về kho và tiếp tục quay lại địa bàn cũ.

Số tiền nhận được từ việc trộm cắp xe, Âu và Lượng chia đôi. Các đối tượng khai ngày 22/9 đã chuyển 10 chiếc xe máy lên Sơn La cho Cầm Văn Loan. Đối tượng khai có vụ sẽ vận chuyển xe qua đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới, nhưng cũng có khi các đối tượng người Lào đến tận nhà Loan lấy hàng.

Nguyễn Xuân Vinh và Cầm Văn Loan.

10 chiếc xe bị các đối tượng trộm cắp ngày 22/9, khi "hàng" chưa lên đến nơi, các đối tượng người Lào đã đợi trong nhà Loan. Khi xe vừa lên, các đối tượng nhanh chóng chuyển sang xe tải và di chuyển sang Lào.

Theo các trinh sát hình sự Công an phường Từ Liêm, nhóm đối tượng Âu và Lượng không có địa bàn cố định mà di chuyển liên tục, miễn sao đủ "chỉ tiêu" theo yêu cầu của đối tượng La.

Công an phường Từ Liêm đang hối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án.