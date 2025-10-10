2 nam thanh niên lĩnh án tù vì cùng muốn quan hệ tình cảm với cô gái

Dù đã bị bạn gái nói lời chia tay, Duy vẫn nhập nhằng, không thể dứt. "Tình mới" của bạn gái cũ xuất hiện khiến nam thanh niên này càng thêm khó chịu nên dẫn tới ẩu đả.

Ngày 9/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Duy (sinh năm 2002, trú ở xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) 10 năm tù về tội "Giết người".

Liên qua, Trịnh Thế Anh (sinh năm 2004), Lê Khánh Sơn (sinh năm 2004) đều trú ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa lần lượt bị tuyên phạt 12 tháng tù giam và 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình xét xử cho thấy, đầu năm 2021, Đỗ Xuân Duy có quan hệ tình cảm với chị H (sinh năm 2004, ở Hà Nội). Đến đầu tháng 2/2022, chị H. có quan hệ tình cảm với Trịnh Thế Anh, người cùng thuê trọ với chị H. ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, nên chia tay Duy.

Khoảng 22h30 ngày 22/10/2022, Duy mượn xe máy của một người cùng khu trọ rồi đi đến nơi chị H. thuê trọ. Khi Duy đến phòng trọ của chị H., thấy khóa cửa nên gọi điện thoại cho bạn gái cũ.

Đỗ Xuân Duy bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Lúc đó, chị H. nói đang đi ăn tối với Trịnh Thế Anh cùng bạn của thanh niên này là Lê Khánh Sơn ở phố Lương Yên, Hà Nội. Duy đi ra chỗ chị H. đang ăn tối để gặp "tình cũ" nói chuyện, nhưng bị chị H. từ chối nên bỏ về.

Khoảng 60 phút sau, Trịnh Thế Anh lấy điện thoại của chị H. nhắn tin cho Duy, giả vờ là chị H. hẹn gặp Duy ở đầu ngõ 116, phố Thúy Ái 2 để nói chuyện, giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm.

Đến 0h30 ngày 23/10/2022, sau khi ăn tối, chị H. cùng bạn trai và Sơn đi về phòng trọ của Trịnh Thế Anh, thì Duy gọi điện thoại rủ chị H. ra đầu ngõ nói chuyện. Do có tình cảm với chị H. nên Trịnh Thế Anh bực tức và nhặt 1/3 viên gạch trên đường ném vào bánh sau xe máy của Duy.

Lời qua tiếng lại, Thế Anh và Duy đã đánh nhau. Sơn bênh Thế Anh nên cũng lao vào đánh Duy. Bị 2 người đánh, Duy ngồi xuống ôm đầu và nhặt được 1/3 viên gạch trên đường, cầm lên đập vào đầu Sơn làm thanh niên này bị thương, bỏ chạy về phía phòng trọ.

Cùng thời điểm, Thế Anh tóm cổ áo Duy, đè đầu "tình địch" xuống đấm liên tiếp... Đáp trả, Duy nhặt được 1 mảnh tôn có đầu nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái và bụng đối phương.

Gây án xong, Duy phóng xe máy về nhà trọ. Trong khi đó, Thế Anh đi bộ đến cửa phòng trọ của mình, thì phát hiện bụng chảy nhiều máu và ngất.

Sau đó, Thế Anh được đưa đi cấp cứu và điều trị đến ngày 9/11/2022 thì được xuất viện. Sơn tự đi đến phòng khám để khâu vết thương.

Ngày 24/12/2024, Đỗ Xuân Duy bị bắt để điều tra về tội "Giết người". Trịnh Thế Anh và Lê Khánh Sơn cũng bị khởi tố, điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".