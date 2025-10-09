Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
2 tài xế và một phụ xe chặn đánh nhau gây ùn tắc giao thông ở Lâm Đồng

  • Thứ năm, 9/10/2025 20:04 (GMT+7)
  • 20:04 9/10/2025

Cho rằng xe khách vượt ẩu và ép xe mình, nên tài xế đầu kéo vượt lên chặn đầu xe khách khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút ùn tắc kéo dài.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Như Vũ (29 tuổi, trú Lâm Đồng), Phạm Thanh Trung (50 tuổi, trú Đồng Tháp) và Trình Văn Đại (29 tuổi, trú Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 7/10, Nguyễn Như Vũ điều khiển xe đầu kéo đi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Trúc Sơn (xã Cư Jút, Lâm Đồng).

Chan danh nhau, un tac giao thong anh 1

Hai tài xế và 1 phụ xe tại cơ quan công an. Ảnh: K.P.

Khi đến khu vực này, xe đầu kéo của Vũ bị xe khách Thanh Thảo do tài xế Phạm Thanh Trung cầm lái vượt qua.

Cho rằng xe khách vượt ẩu, ép xe mình, Vũ điều khiển xe đầu kéo vượt lên chặn đầu xe khách ngay cửa ra trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, Lâm Đồng). Sau đó, 2 bên xuống xe cãi vã và xảy ra xô xát.

Khi Trung và phụ xe Đại lên xe khách định rời đi, Vũ tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chặn đường, khiến giao thông qua khu vực trạm thu phí bị ùn tắc kéo dài.

Chan danh nhau, un tac giao thong anh 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý mâu thuẫn, giải quyết ùn tắc giao thông tại trạm thu phí. Ảnh: K.P.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Công an xã Đắk Mil đã có mặt tại hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ ban đầu.

Thiên Trang/VTC News

