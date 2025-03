Dân mạng đặt nhiều nghi vấn về tấm bằng thạc sĩ của Thùy Tiên

Nhiều người nghi ngờ về tấm bằng thạc sĩ mà hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tuyên bố đạt được sau khi hoàn thành chương trình học tại Thụy Sĩ.

Thùy Tiên tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6/2024, nhận bằng vào tháng 1/2025. Ảnh: Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Giữa những lùm xùm liên quan sản phẩm kẹo rau củ KERA của team Chị Em Rọt, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị dân mạng đặt nghi vấn về tấm bằng thạc sĩ mà cô đạt được vào năm 2024.

Dân mạng đặt nghi vấn

Cụ thể, một tuần trước, một tài khoản TikTok đăng bài với nội dung: "Cỡ Thuỳ Tiên không có cửa lấy được bằng đại học SHMS University, chứ đừng có nói là thạc sĩ của trường này. Thứ nhất, trình độ học thức thật sự của Tiên thì không thể học được mấy trường này. Thứ hai, có đủ học thức trình độ đi nữa mà vừa học vừa làm, ở Việt Nam nhiều hơn Thụy Sĩ thì không bao giờ có thể lấy được bằng thạc sĩ trường này cả".

Trong bài viết, tài khoản này cũng cho rằng buổi lễ nhận bằng đại học, thạc sĩ ở Thụy Sĩ không giống với kiểu của Thùy Tiên và trường này chỉ cần đăng ký học online, ai học xong cũng tốt nghiệp và được gửi bằng về Việt Nam.

"Đây thực chất ra cũng chỉ như một cái chứng chỉ thôi", tài khoản này khẳng định.

Hình ảnh Thùy Tiên tốt nghiệp, nhận bằng thạc sĩ tại Thụy Sĩ. Ảnh: Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Hiện, bài đăng này thu hút hơn nửa triệu lượt xem và hàng trăm bình luận. Ở phần bình luận, một người cũng chia sẻ đang học chương trình cử nhân tại SHMS và không hiểu vì sao Thùy Tiên học thạc sĩ nhưng vẫn có thời gian đi sự kiện ở Việt Nam.

Một tài khoản khác cho biết chương trình của Thùy Tiên theo học là chương trình liên kết, hình thức học online. "Bạn tớ cũng đang học, tốt nghiệp cùng thời điểm với bạn này luôn. Người học có thể nhận bằng ở Thụy Sĩ, Mỹ hoặc TP.HCM", tài khoản này chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, mạng xã hội lại xuất hiện bài đăng tố Thùy Tiên nói dối. Bài đăng này viết rằng cô học thạc sĩ ở SHMS Thụy Sĩ, là trường, không phải đại học.

"Tiên đỗ thạc sĩ ở trường học SHMS Thụy Sĩ. Đây là school, không phải trường đại học đâu nhé mà dám đăng lên page của mình là 'University Center', khác nào nói dối đồng bào không. Tôi phản đối thì một đống người hâm mộ vào chửi tôi", người đăng bài nêu quan điểm.

Thùy Tiên có thực sự học thạc sĩ?

Thông qua bài đăng trên trang Facebook chính thức của Hoa hậu Thùy Tiên vào ngày 14/6/2024, Tri Thức - Znews tìm hiểu ngôi trường mà cô theo học là SHMS, viết tắt của Swiss Hotel Management School - Trường Quản trị Khách sạn Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, trong bài đăng này, Thùy Tiên lại ghi rằng cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center).

Hiện, Thụy Sĩ chỉ có một cơ sở giáo dục đại học duy nhất có tên SHMS là Swiss Hotel Management School, không có trường nào tên là SHMS University Center.

Hơn nữa, trong bài đăng trên trang Instagram chính thức, Thùy Tiên nhắc đến tài khoản @shmsswitzerland. Đây là trang Instagram chính thức của SHMS - cũng là Swiss Hotel Management School, không phải SHMS University Center như cô chia sẻ trên Facebook.

Một số dân mạng cho rằng ngôi trường mà Thùy Tiên theo học không phải trường chất lượng, top đầu. Thực tế, SHMS là học viện giáo dục tư thục tại Thụy Sĩ, được tổ chức QS xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng những trường hàng đầu thế giới đào tạo về nhà hàng, khách sạn, đồng thời xếp hạng 2 trong danh sách trường đào tạo quản trị khách sạn uy tín trong mắt nhà tuyển dụng.

Bài đăng Thùy Tiên chia sẻ về việc học và tốt nghiệp thạc sĩ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là trong bài đăng vào năm 2024, Thùy Tiên đính kèm hình ảnh văn bằng được SHMS cấp với nội dung "Thuc Thuy Tien Nguyen has successfully completed all requirements and has been awarded the Executive Master of International Business in Hotel, Resort & Wellness Management", (tạm dịch: Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu và được trao bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Quản trị Khách sạn, nghỉ dưỡng và an sinh).

Trong khi đó, ở phần caption, Hoa hậu Hòa bình 2021 lại ghi rằng cô hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị nhà hàng - khách sạn (Executive Master of Hospitality Management).

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, chương trình cấp bằng thạc sĩ Executive Master of Hospitality Management (theo phần caption mà Thùy Tiên ghi trong bài đăng năm 2024) là chương trình học thạc sĩ trực tuyến gồm 12 học phần, trong đó có 2 tuần học trực tiếp tại trường (nhưng là tùy chọn, người học có thể chọn học hoặc không).

Trong chương trình này, mỗi học phần yêu cầu 15 giờ học mỗi tuần. Nhà trường cũng cung cấp các video bài giảng đã quay sẵn để người học linh động trong việc học tập. Người học có thể kiểm soát thời gian học bằng cách đẩy nhanh hoặc giảm tiến độ học.

SHMS lấy ví dụ người học có thể chọn học 4 học phần cùng lúc, nghĩa là sẽ học 60 giờ mỗi tuần, hoặc giảm số học phần ít hơn. Người học cũng được phép nghỉ một học phần trong vòng 6 tuần. Nhà trường cho phép người học ngắt quãng việc học nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản trị khách sạn tham gia vào các chương trình nâng cao, hoặc có quãng nghỉ trong những mùa làm việc bận rộn.

Nhìn chung, tấm bằng thạc sĩ của Thùy Tiên tại SHMS là bằng thạc sĩ online và được một cơ sở duy nhất công nhận là Đại học Derby (Anh) - theo thông tin mà SHMS công bố trên trang web nhà trường.

Về phần cấp bằng, SHMS cho biết vì tính chất học online, sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể nhận bằng tại nhà mà không cần đến trực tiếp tại cơ sở Thụy Sĩ.