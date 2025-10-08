Dàn nhạc giao hưởng LSO - tượng đài âm nhạc thế giới trở lại Hà Nội

Sau hơn 121 năm trình diễn tại các sự kiện danh tiếng, London Symphony Orchestra - LSO được xem là một trong những dàn nhạc vĩ đại nhất thế giới.

Ngày 10/10 và 11/10, LSO trở lại Hà Nội trong chương trình Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 (VACC 2025), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano. Sự kiện hứa hẹn trở thành mùa hòa nhạc lịch sử, đánh dấu tầm vóc quốc tế ngày càng lớn mạnh của VACC.

LSO - hơn một thế kỷ lịch sử và hào quang

Được thành lập năm 1904, LSO là dàn nhạc giao hưởng lâu đời và uy tín bậc nhất của Vương quốc Anh. Từ khi thành lập, LSO đã mang tinh thần tiên phong khi là dàn nhạc đầu tiên tại Anh do các nhạc công tự điều hành và quản lý, mở ra mô hình mới trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Trải qua hơn 120 năm, LSO xây dựng nên di sản đồ sộ. Họ biểu diễn tại hầu hết nhà hát danh tiếng toàn cầu từ Carnegie Hall (New York) đến Musikverein (Vienna). Năm 2012, LSO là dàn nhạc giao hưởng được chọn biểu diễn trong lễ khai mạc Thế vận hội London - sự kiện được theo dõi bởi hàng tỷ khán giả toàn cầu. Không chỉ gắn bó với sân khấu cổ điển, LSO còn góp mặt trong lễ trao giải Grammy, đồng thời nổi tiếng với việc xuất hiện trong nhạc phim của tác phẩm điện ảnh Star Wars, Harry Potter hay Indiana Jones.

Điều làm nên sức hút của LSO là sự cân bằng giữa tính hàn lâm và sức sống đại chúng. Họ có thể làm say đắm giới mộ điệu bằng những bản giao hưởng kinh điển của Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, đồng thời chinh phục khán giả trẻ thông qua âm nhạc điện ảnh hay màn hợp tác đột phá với nghệ sĩ đương đại.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano. Ảnh: Mark Allan.

Những lần LSO làm say lòng khán giả Việt Nam

Trong khuôn khổ VACC, LSO nhiều lần trình diễn giữa lòng thủ đô Hà Nội. Lần đầu tiên đến Hà Nội vào năm 2017 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Elim Chan, gần 100 nhạc công biến quảng trường Lý Thái Tổ thành khán phòng ngoài trời, thu hút sự dõi theo của hàng nghìn người tại phố đi bộ Hồ Gươm. Sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ khiến âm nhạc hàn lâm trở nên gần gũi, có thể chạm tới khán giả mọi lứa tuổi. Hai mùa sau đó của VACC đều có sự đồng hành của LSO và năm 2019 ghi dấu mạnh mẽ hơn cả với sự dẫn dắt của nhạc trưởng huyền thoại Sir Simon Rattle. Ông cùng dàn nhạc mang đến chương trình trọn vẹn với kiệt tác của Berlioz, Mahler, Dvořák, Brahms.

Mỗi lần xuất hiện, LSO đều để lại những khoảnh khắc khó quên, đặc biệt với hàng chục nghìn khán giả chen chân tại phố đi bộ hay ngồi bệt trên thảm cỏ để nghe nhạc giao hưởng. Lần trở lại này, họ bước vào khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm và mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới, nối dài tình hữu nghị đặc biệt giữa Hà Nội và dàn nhạc lừng danh nước Anh.

Sự trở lại của LSO và nhạc trưởng Sir Antonio Pappano

Nếu LSO là trái tim thì Sir Antonio Pappano được ví như linh hồn của mùa hòa nhạc VACC 2025. Đây là lần đầu tiên dàn nhạc huyền thoại nước Anh được nhạc trưởng Sir Antonio Pappano dẫn dắt khi đến Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình gốc Italy, Pappano được biết đến như nghệ sĩ có khả năng kết hợp tính kỷ luật nghiêm ngặt với cảm xúc phóng khoáng. Ông được Musical America đánh giá là một trong những nhạc trưởng giàu ảnh hưởng nhất thế giới. Hơn 3 thập kỷ qua, Pappano chinh phục những dàn nhạc hàng đầu thế giới, từ Berliner Philharmoniker đến Nhà hát Opera Hoàng gia Covent Garden. Ông gắn bó gần 20 năm cùng dàn nhạc Santa Cecilia, trước khi trở thành nhạc trưởng chính của LSO năm 2024.

Đến Hà Nội lần này, Sir Antonio Pappano sẽ cùng LSO dẫn dắt khán giả qua những tác phẩm nổi tiếng, trong đó nổi bật là Giao hưởng số 5 của Beethoven và Giao hưởng số 10 của Shostakovich. Nếu Beethoven là biểu tượng của ý chí bất khuất và niềm tin chiến thắng, thì Shostakovich lại phác họa gam màu bi tráng của thế kỷ 20 đầy biến động. Sự kết hợp ấy mở ra hành trình âm nhạc vừa cổ điển, vừa hiện đại, vừa quen thuộc lại mới mẻ.

Với lịch sử hơn một thế kỷ, những dấu ấn trên sân khấu toàn cầu và sự trở lại dưới sự dẫn dắt của Sir Antonio Pappano, LSO sẽ mang đến cho Vietnam Airlines Classic Concert 2025 tầm vóc đặc biệt. Hai đêm hòa nhạc tháng 10 này không chỉ là dịp để thưởng thức nghệ thuật bất hủ, mà còn là cơ hội để Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa quốc tế. Với sự đồng hành của Vietnam Airlines, VACC không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà còn trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, khẳng định vị thế hội nhập của Hà Nội - thủ đô nghìn năm tuổi nhưng đầy sức sống hiện đại.

Hai đêm nhạc của LSO - dưới sự dẫn dắt của Sir Antonio Pappano, trong khuôn khổ VACC 2025, sẽ diễn ra vào 10/10 và 11/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình là điểm chạm tiếp theo trong chuỗi sự kiện thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do UBND thành phố Hà Nội cùng Vietnam Airlines tổ chức.