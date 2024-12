Dàn sao Running Man ăn bún chả, dạo phố đường tàu Hà Nội

Dàn nghệ sĩ Running Man và diễn viên Hwang Jung Min lượn phố cổ, thưởng thức ẩm thực Hà Nội và du ngoạn Sa Pa trong chuyến công tác tại Việt Nam hồi tháng 10.

4 thành viên chụp ảnh tại phố đường tàu Hà Nội. Ảnh: 뜬뜬 DdeunDdeun.

Ngày 11/10, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ bắt gặp 4 nghệ sĩ Hàn Quốc Yoo Jae Suk, Yang Se Chan, Ji Suk Jin và Hwang Jung Min đi dạo tại đường Phùng Hưng (Hà Nội). Đi cùng đoàn có nhân viên quay phim và trợ lý.

Khoảnh khắc thăm thú Hà Nội của "MC quốc dân" Hàn Quốc Yoo Jae Suk và 3 diễn viên được chia sẻ trong tập 1 chương trình du lịch Pinggyego trên kênh Youtube 뜬뜬 DdeunDdeun ngày 24/11. Video thu hút hơn 6,6 triệu lượt xem, 102.000 lượt thích sau gần một tuần đăng tải (tính đến ngày 30/11).

Theo luật chơi, thành viên không được sử dụng điện thoại, ứng dụng du lịch, bản đồ điện tử... thay vào đó mỗi người sẽ được cấp một bộ kit bao gồm sách hướng dẫn du lịch, bút, viết, mặt nạ và máy ảnh film.

Tập 1 Pinggyego kéo dài 1 tiếng 38 phút 51 giây là hành trình tự túc đầu tiên của 4 nghệ sĩ tại Hà Nội. Điểm thu hút khán giả là những phân đoạn khá chân thực, hài hước như bắt taxi, trả giá, đổi tiền, thưởng thức món ăn thủ đô, thử cà phê trứng, phố đường tàu... Các thành viên dành phần lớn thời gian cho việc đi bộ, mục đích là khám phá từng ngóc ngách của thủ đô.

"Việt Nam là đất nước rất phổ biến với người dân Hàn Quốc. Tôi không ngờ Sa Pa lại đẹp như thế", MC kiêm diễn viên hài Yoo Jae Suk nói tại sân bay Incheon, trước khi lên máy bay đến Hà Nội.

4 thành viên thưởng thức hương vị Hà Nội như bún chả, cà phê dừa. Ảnh: 뜬뜬 DdeunDdeun.

Ngay khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cả nhóm tìm chỗ đổi tiền, sau đó gọi taxi đến ga Hà Nội đặt vé trước cho chuyến du lịch Sa Pa vào 22h cùng ngày.

Trong thời gian lưu lại Hà Nội, diễn viên Hwang Jung Min gây bất ngờ khi qua đường một cách thuần thục như người bản địa. Nam chính You Are My Sunshine tỏ ra là một trưởng đoàn lành nghề khi cố gắng né tụ điểm ẩm thực chỉ phục vụ cho khách du lịch để tìm kiếm trải nghiệm đặc trưng nhất, nơi đông đảo người dân địa phương lui tới.

Đoàn dừng chân tại một quán bún ở phố ẩm thực Tống Duy Tân, gọi 4 phần bún hải sản, một bún chả, một mì xào bò và một đĩa nem rán. Dàn sao vừa ăn vừa tấm tắc khen món nem rán, giá cả phải chăng. Tổng chi phí bữa ăn dành cho 9 người (tính cả phần ăn cho nhân viên) là 810.000 đồng, khoảng 40.000 won.

2 thành viên của Running Man tại Hà Nội ngày 11/10. Ảnh: FC Running Man Việt Nam.

Kết thúc bữa ăn, dàn sao tiếp tục ghé vào một quán cà phê và trà ô long đậm vị trên đường Phùng Hưng sau hơn 20 phút di chuyển. Các nghệ sĩ thưởng thức cà phê dừa, bánh ngọt. Đặc biệt, cả Yoo Jae Suk, Yang Se Chan, Ji Suk Jin và Hwang Jung Min đều tỏ ra choáng ngợp khi thử cà phê sữa Việt Nam.

"Nó thật sự rất ngon, tôi chưa từng nếm thử vị cà phê nào như thế này trước đây", Ji Suk Jin nói.

Ở cuối tập 1, chương trình hé lộ khoảnh khắc cả nhóm đi tàu đến Sa Pa, bắt đầu chặng đường khám phá nơi biên tập Pinggyego gọi là "Thụy Sĩ của Việt Nam".

Daesung tấm tắc khen món sinh tố dừa tại một nhà hàng Trung Hoa hồi tháng 7. Video: Daesung.

Trước dàn khách mời trên, Daesung, thành viên nhóm nhạc Big Bang, cũng từng đến Việt Nam, ghi lại hành trình thưởng thức ẩm thực bản địa và chia sẻ đến công chúng. Hồi tháng 7, nam ca sĩ đến TP.HCM và có màn mukbang món ăn tại nhà hàng Tân Hải Vân với ẩm thực pha trộn giữa Quảng Đông và Việt Nam, nằm tại đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM).

Sao nam sinh năm 1989 cũng tỏ ra thích thú với món chả giò và ngỏ ý muốn ở lại Việt Nam thêm một ngày để thưởng thức ẩm thực Việt sau khi ăn món mì xào.