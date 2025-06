Dân Venice muốn chặn kênh đào ngăn đám cưới triệu USD của Jeff Bezos

Trong lúc người dân Venice rầm rộ phản đối đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos, Thị trưởng thành phố gọi đây là hành động "ô nhục".

Những người biểu tình giăng biểu ngữ "No space for Bezos" (tạm dịch: Không có chỗ cho Bezos) trên Cầu Rialto. Ảnh: Manuel Silvestri/Reuters.

Một chiều oi ả tháng 6, gần chân cầu Rialto, nhóm thanh niên Venice tự xưng thất nghiệp tụ tập phản đối đám cưới sắp diễn ra của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez.

Họ căng biểu ngữ "No space for oligarchs, no space for Bezos (tạm dịch: Không có chỗ cho giới 'đầu sỏ', không có chỗ cho Bezos", kèm hình vẽ tên lửa Blue Origin và kêu gọi chống lại sự kiện sẽ "ràng buộc thành phố", theo CNN.

Thông tin chi tiết về lễ cưới của Bezos vẫn được giữ kín, nhưng ngân sách khoảng 10 triệu USD và các địa điểm như đảo San Giorgio Maggiore và Misericordia được đồn đoán sẽ được sử dụng. Buổi lễ chính được cho là sẽ diễn ra ngày 28/6.

Tuy nhiên, những người biểu tình tuyên bố nhất định tìm cách ngăn chặn.

"Bezos sẽ không bao giờ đến được Misericordia. Chúng tôi sẽ chặn kênh đào bằng xuồng, phao hơi, thuyền; sẽ xếp hàng trên các con phố bằng chính cơ thể chúng tôi", bà Federica Toninello, người đứng đầu nhóm biểu tình, khẳng định trước đám đông khoảng 300 người.

Một tấm áp phích thuộc chiến dịch "No Space for Bezos" được dán trên bức tường gần một con phố ở Venice. Ảnh: Backgrid.



Diễn giả Na Haby Stella Faye kêu gọi: "Hãy để lễ cưới này được nhớ đến vì sự phản đối, không phải vì 27 lần thay trang phục của Sanchez. Venice không nên trở thành tấm bưu thiếp nơi Bezos tổ chức đám cưới, mà là thành phố không khuất phục trước các nhà tài phiệt".

Một số người phản đối sự hiện diện siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD của Bezos cùng các du thuyền xa hoa khác dự kiến neo tại Venice.

Với cư dân địa phương, đám cưới này là biểu tượng cho những vấn đề hiện tại của thành phố. Nỗ lực hạn chế du lịch quá tải từng dẫn đến việc thu phí 10 euro vào dịp cuối tuần, trong khi dân số nội đô giảm dần vì thiếu trường học, bệnh viện, nhà ở giá rẻ.

Venice từng ghi dấu phong trào phản đối thành công. Chiến dịch “No Grandi Navi” (tạm dịch: Không tàu lớn) trước Covid-19 buộc các tàu du lịch lớn phải chuyển sang các cảng khác như Ravenna hay Trieste. Các cuộc biểu tình chống thuê nhà kiểu airbnb cũng giúp siết chặt số lượng bất động sản cho thuê ngắn hạn.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới Lauren Sanchez. Ảnh: @laurenwsanchez.

Dẫu vậy, không phải ai cũng ủng hộ việc phản đối lễ cưới của một tỷ phú tại thành phố vốn gắn liền với hình ảnh lãng mạn. Nhiều đám cưới xa hoa từng diễn ra ở đây, như đám cưới George và Amal Clooney năm 2014, được người dân hưởng ứng. Ba đám cưới trị giá hàng triệu USD đã được tổ chức tại Venice năm nay mà không gặp phản đối nào.

Ông Luca Zaia, lãnh đạo vùng Veneto, gọi các cuộc biểu tình là “sự ô nhục”.

“Tôi muốn Jeff Bezos được chào đón tại Venice”, ông nói.

Luigi Brugnaro, thị trưởng Venice, cũng bày tỏ hy vọng lễ cưới không bị gián đoạn. “Chúng tôi sẽ phải xin lỗi Bezos. Tôi xấu hổ vì những người hành xử như vậy. Không phải mọi người Venice đều như thế”, ông cho biết.

Tại triển lãm Kiến trúc Biennale, nhiều người đồng tình với quan điểm của thành phố.

Görge Meyer, đến từ Berlin, nhận định: "Thật nực cười khi một thành phố sống nhờ du lịch như Venice lại khôn muốn có một sự kiện thế này. Họ không nên phản đối một sự kiện có thể tạo việc làm cho hàng trăm lao động".

Nhà văn du lịch Mỹ Gillian Longworth McGuire cho rằng từ lâu Venice đã là nơi tổ chức đám cưới của người nổi tiếng và giàu có.

"Venice đôi khi không rõ mình muốn trở thành gì: một thành phố thương cảng giàu văn hóa hay địa điểm tổ chức tiệc cưới lớn. Nhưng dù sao, thành phố này luôn là điểm giao thoa văn hóa và thế giới. Người ta sẽ vẫn đến đây, bất kể ai kết hôn hay ai phản đối", McGuire nói.