Đang chơi bóng bàn, người đàn ông rơi vào nguy kịch

Người đàn ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc mất tim, mất liên hệ nhĩ thất hoàn toàn. Nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhồi máu cơ tim có thể đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Freepik.

Người đàn ông 41 tuổi (Quảng Ninh) đang chơi bóng bàn thì đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau ngực dữ dội. Ngay lập tức, ông được đưa đến phòng khám Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh táo nhưng huyết áp tụt thấp (85/50 mmHg), nhịp tim chậm, đau ngực trái dữ dội.

Kết quả điện tâm đồ ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim, mất liên hệ nhĩ thất hoàn toàn. Đây là tình trạng rất nguy kịch, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu bằng cách hỗ trợ thở oxy, giảm đau, truyền dịch, sử dụng thuốc nâng huyết áp, thuốc chống đông và thuốc hỗ trợ tim mạch. Nhờ xử trí nhanh chóng và đúng quy trình, huyết động của bệnh nhân được tạm thời ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển viện an toàn.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để can thiệp tái thông động mạch vành, lấy huyết khối kịp thời, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, huyết áp và mạch của bệnh nhân ổn định, không còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực và dự kiến sẽ sớm ra viện, trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo PGS.TS Cao Trường Sinh, Bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh, nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là thuật ngữ chỉ tình trạng hoại tử cơ tim do thiếu máu cục bộ, là một cấp cứu nội khoa thường gặp trên lâm sàng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Mỹ và các nước Châu Âu.

Ở Việt Nam, theo thống kê của Viện Tim mạch Quốc gia, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nhồi máu cơ tim cấp năm 2013 là 4,2% đến 2017 đã tăng lên 9,1%.

Nhồi máu cơ tim cấp chủ yếu xảy ra do xơ vữa động mạch vành, khiến lòng mạch bị hẹp hoặc tắc hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh còn có thể xuất phát từ bất thường bẩm sinh của động mạch vành, chấn thương gây dập vỡ động mạch vành hoặc biến chứng do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hình thành huyết khối từ tim trái gây tắc mạch. Tai biến trong quá trình chụp hoặc can thiệp động mạch vành cũng là một nguyên nhân khác.

Các yếu tố nguy cơ thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch vành bao gồm béo phì, tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường và rối loạn lipid máu.

PGS Trường Sinh nhấn mạnh để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, người dân cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và lipid máu. Đồng thời, thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh như bỏ thuốc lá, giảm cân và duy trì chế độ ăn uống điều độ.