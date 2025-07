Đăng quảng cáo câu nhử nhiều em gái vào làm quán karaoke trá hình

Các đối tượng "ngầm" liên kết với nhau mua, bán nạn nhân như "món hàng", đe dọa, đánh đập nếu nạn nhân không chịu tiếp khách, bán dâm ở trong quán karaoke.

Có thể nói, nếu không ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trong tháng 5, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác có liên quan. Từ đây, hé lộ nhiều tình tiết, phương thức, thủ đoạn của các chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke, các đối tượng chăn dắt "Gái dịch vụ".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tội phạm mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hà Nam và một số địa phương khác có liên quan do đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội) cầm đầu cùng một số đối tượng khác tham gia thực hiện.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 5 đã tập trung xác minh, dựng được 2 nhóm đối tượng liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và Bắc Ninh. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án đã tổ chức triển khai các biện pháp trinh sát liên hoàn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ tiến hành triệt phá tại các điểm kinh doanh karaoke, tụ điểm hoạt động mại dâm, khu nhà trọ "nuôi gái" phục vụ các dịch vụ nhạy cảm của các đối tượng trong chuyên án.

Đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (đứng thứ 2 từ phải qua) cùng đồng phạm trong đường dây đường dây tội phạm mua bán người.

Khoảng 13h30 ngày 30/5, Ban chuyên án quyết định phá án, đồng loạt đột kích tại các cơ sở trên, giải cứu 52 nhân viên, (trong đó, có 20 trường hợp dưới 16 tuổi), triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Văn Phẩm; Nguyễn Văn Thành (SN 1990), Vũ Hoàng Nam (SN 1993), Vương Đình Tính (SN 1993, chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke Bon Bon); Trần Văn Hùng (bí danh: Hùng Cổn, SN 2001), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996, bí danh Hùng Thạch Sùng), Lê Văn Đạt (SN 1995); Nông Quốc Dự (SN 1992), chủ quán karaoke và tụ điểm mại dâm Victory, tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, đầu năm 2023, đối tượng Phẩm sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook, telegram… để quảng cáo về karaoke XO (địa chỉ cũ ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Do nhu cầu về nhân viên nữ phục vụ quán hát ngày càng tăng, Phẩm đã tuyển dụng thêm nhiều nhân viên từ các địa phương trên cả nước. Theo đó, đối tượng Phẩm "nuôi" 29 nhân viên nữ, trong đó, có 12 trường hợp người dưới 16 tuổi.

Đáng chú ý, trong số nhân viên đã và đang phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke XO, đối tượng Phẩm đã bỏ tiền để “mua” các nhân viên dưới 16 tuổi từ các đối tượng khác với giá hàng chục triệu đồng một trường hợp. Đơn cử, cuối năm 2024, Phẩm đã mua cháu H.T.M (14 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên) từ đối tượng Nguyễn Tiến Hùng, chủ dịch vụ “nuôi gái” với giá 30 triệu đồng; mua từ đối tượng Nguyễn Văn Thành cháu N.T.Q.A (15 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) với giá 23 triệu đồng và cùng với đối tượng Lê Văn Đạt mua cháu N.T.H (16 tuổi, trú tại TP Hà Nội), với giá 16 triệu đồng.

Sau khi mua các cháu về, đối tượng Phẩm ép nhân viên viết giấy vay nợ và dùng nhiều thủ đoạn để nhân viên không trả hết nợ, phải ở lại làm tại quán karaoke XO dưới sự quản lý, giám sát của đối tượng Lê Văn Đạt... Hàng ngày, đối tượng Phẩm yêu cầu các nữ nhân viên phải mặc áo, váy ngắn, hở hang để phục vụ khách, khi có yêu cầu và bo tiền thì nhân viên phải cởi bỏ áo, quần, cho khách sờ mó vào vùng nhạy cảm.

Phẩm và các đối tượng kiểm soát, khống chế, buộc nhân viên phải nghe lời, hạn chế đi lại, vui chơi, quan hệ… mà sinh hoạt, ăn, ở tập trung tại khu nhà trọ biệt lập, nhất là đối với nhân viên dưới 16 tuổi được bố trí ở khu riêng biệt nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện. Khu nhà trọ có cổng sắt, thường xuyên khóa, được lắp đặt hệ thống camera giám sát và phân công người theo dõi 24/24h, cửa cổng chỉ mở khi nhân viên đến quán karaoke đi làm và trở về. Các nhân viên muốn ra khỏi nhà trọ thì phải xin phép các đối tượng Phẩm, Đạt.

Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Thành, đối tượng này nhận tuyển dụng, "nuôi gái" phục vụ các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có cơ sở kinh doanh Victory. Đối tượng Thành đã sử dụng nickname "Thành Ly Thành" thông qua mạng xã hội đã đăng tải nhiều thông tin tuyển nhân viên nữ trên toàn quốc phục vụ nhà hàng, với mức thu nhập cao.

Với thủ đoạn này, Thành đã tuyển được nhiều nhân viên nữ làm việc tại cơ sở kinh doanh của mình, ép nạn nhân phục vụ (rót bia, bấm bài, cho khách nam ôm, sờ vào các bộ phận nhạy cảm) hoặc phải bán dâm cho khách. Nếu nạn nhân không đồng ý, các đối tượng sẽ đánh đập hoặc tiếp tục bán nạn nhân cho chủ quán karaoke khác như trường hợp bán cháu N.T.Q.A và N.T.H cho đối tượng Phẩm, chủ quán karaoke XO.

Tại cơ sở kinh doanh karaoke và tụ điểm mại dâm Victory, đối tượng Nông Quốc Dự làm chủ, đã thu tiền và điều gái bán dâm cho khách tại các phòng trên tầng 2 của khu nhà 2 tầng. Ngày 30/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua dâm tại cơ sở kinh doanh này.

Về đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (tên gọi khác Hùng Sạch Sùng), có 1 tiền án về tội cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng làm chủ dịch vụ “nuôi gái” để phục vụ các quán kinh doanh karaoke.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng lên mạng xã hội tìm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao. Sau khi các nạn nhân tin tưởng, kết bạn, làm quen, liên hệ đến xin việc làm, đối tượng khống chế, lừa bán nạn nhân cho chủ quán karaoke để ép nạn nhân làm nhân viên phục vụ hoặc đối tượng Hùng mua nhân viên từ các quán karaoke khác, nuôi nhốt nhân viên một thời gian và bắt phải phục vụ các quán karaoke trên địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Trường hợp không đồng ý, Nguyễn Tiến Hùng sẽ đánh đập và tiếp tục bán cho chủ quán karaoke khác để hưởng lợi như trường hợp cháu H.T.M có tên nêu trên mua từ Trần Văn Hùng với giá 20 triệu đồng và bán cho Nguyễn Văn Phẩm với giá 30 triệu đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng.

Các đối tượng Vương Đình Tính, Vũ Hoàng Nam cũng thừa nhận hành vi mua, bán cháu H.T.M nhằm hưởng lợi. Khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã dụ dỗ, đưa cháu H.T.M từ tỉnh Điện Biên tới tỉnh Bắc Ninh để lao động thời vụ nhưng thực chất bán vào cơ sở kinh doanh karaoke. Đối tượng Vương Đình Tính đã tìm kiếm, ép cháu M làm nhân viên phục vụ quán karaoke của mình.

Sau một thời gian, Tính bán cháu M cho đối tượng Vũ Hoàng Nam, chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke Bon Bon với giá 3 triệu đồng để phục vụ quán hát. Tiếp đó, Vũ Hoàng Nam bán cháu H.T.M cho Trần Văn Hùng với giá 15 triệu đồng.

Từ kết quả đấu tranh, lời khai của các đối tượng, đơn tố cáo của các nạn nhân; tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xét thấy đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, đến nay, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Phẩm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Hoàng Nam, Lê Văn Đạt, Vương Đình Tính và Trần Văn về tội “Mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi”; đối tượng Nông Quốc Dự về tội "Tổ chức mại dâm".