Đằng sau cơn sốt 'thợ săn Hồng Hài Nhi' trong năm 2024

Cuộc thảo luận trên mạng xã hội cho đến bộ phim gây sốt đều xoay quanh tình yêu của phụ nữ lớn tuổi và đàn ông trẻ hơn nhiều. Các chuyên gia đang xem xét lý do của hiện tượng này.

"Thợ săn Hồng Hài Nhi" là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam trong năm 2024.

Những câu chuyện tương tự cũng thống trị mạng xã hội nước ngoài và thậm chí tạo nên cơn sốt trên màn ảnh rộng.

"Chúng ta đã chính thức bước vào thời kỳ ra đời của MILF", Hannah Jackson viết trên tạp chí Vogue. "MILF" là cách mô tả một người phụ nữ lớn tuổi (có thể đã có con) hấp dẫn về mặt tình dục. Kể từ thành công của May December năm ngoái, có vẻ như "mọi giám đốc điều hành hãng phim xứng đáng với đồng lương của họ" đang cố gắng khai thác "ma thuật điện ảnh mà chỉ một phụ nữ lớn tuổi ngủ với một người đàn ông trẻ hơn nhiều mới có thể tạo ra".

Jodi Walker nói thêm trong The Ringer rằng đây là mùa của những bộ phim về sự chênh lệch tuổi tác giữa các cặp đôi dị tính, và "bạn sẽ không tin điều này" nhưng "các quý cô đang vào vai Leonardo DiCaprio".

Tuổi tác gắn liền với quyền lực

Khác với dự đoán của nhiều người, Nicole Kidman không mô tả bộ phim mới nhất của cô, Babygirl, là "rủi ro" nghề nghiệp.

Khi được Zendaya hỏi về dự án trong cuộc phỏng vấn Variety Actors on Actors, Kidman cho biết cô không ngần ngại tham gia. "Ngay khi nghe tên phim là 'Babygirl', tôi đã nghĩ, 'Ừ. Tôi muốn trở thành cô bé đó'", diễn viên nói.

Bộ phim tâm lý tình cảm này ra rạp vào dịp Giáng sinh, với sự tham gia của Kidman trong vai giám đốc điều hành của một công ty bắt đầu ngoại tình với thực tập sinh nam trẻ hơn mình rất nhiều tuổi (do Harris Dickinson thủ vai). Đối với nhiều phụ nữ ở Hollywood, một dự án như Babygirl có thể được coi là rủi ro vì những tranh cãi xung quanh cốt truyện.

Trong nhiều năm qua, không mấy ai nghĩ ngợi khi đàn ông dính líu đến những mối tình với phụ nữ trẻ hơn (cả trên màn ảnh và ngoài đời), theo NBC News. Nhưng phụ nữ trong những tình huống tương tự thường bị xã hội phân loại là "cougar".

Tuy nhiên, đã có sự thay đổi trong năm qua về cách những mối quan hệ chênh lệch tuổi tác được mô tả và đón nhận.

The Idea of ​​You, Family Affair, Lonely Planet và bây giờ là Babygirl - đều xây dựng nữ chính lớn tuổi có mối quan hệ lãng mạn với một người đàn ông trẻ tuổi hơn - đã tạo ra tiếng vang, đặc biệt là trong số những người xem nữ.

Nicole Kidman và Harris Dickinson trong phim "Babygirl". Ảnh: A24.

Robinne Lee, tác giả cuốn sách The Idea of ​​You xuất bản năm 2017 được chuyển thể thành phim, cho biết: "Tôi nghĩ phụ nữ muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác là các nhân vật được xây dựng đầy đủ, đòi lại bản dạng giới và bản sắc của họ theo cách mà chúng ta chưa thường thấy".

Lee đặt câu hỏi tại sao chúng ta cho phép đàn ông làm điều đó mọi lúc. Nhưng phụ nữ thì không.

Martha Lauzen, người sáng lập và giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ trong Truyền hình và Điện ảnh tại Đại học Tiểu bang San Diego, cho rằng sự phổ biến của những bộ phim mới phát hành gần đây có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố.

Trước hết, Lauzen lưu ý tất cả bộ phim đều có sự tham gia của những nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar.

Kidman đóng vai chính trong hai phim. Ngoài Babygirl, cô vào vai một người phụ nữ phải lòng sếp của con gái mình (do Zac Efron thủ vai) trong Family Affair của Netflix.

Sau đó là The Idea of ​​You, được phát hành bởi Amazon Prime Video, với sự tham gia của Anne Hathaway trong vai bà mẹ đã ly hôn Solene Marchand, người phải lòng với ca sĩ chính trẻ tuổi của ban nhạc hư cấu August Moon (do Nicholas Galitzine thủ vai). Đoạn giới thiệu của bộ phim được phát hành vào tháng 3 đã phá vỡ kỷ lục, nhiều tháng trước khi bộ phim ra mắt.

Lonely Planet của Netflix, được phát hành vào mùa thu, có sự tham gia của Laura Dern trong vai một nhà văn tìm thấy mối liên hệ với một người đàn ông trẻ hơn (do Liam Hemsworth thủ vai) tại một nơi tĩnh tâm ở Morocco.

Lauzen cho biết trong email gửi cho NBC News rằng tất cả các bộ phim cùng "mang đến một sự thay thế cho câu chuyện lãng mạn truyền thống". Lauzen nhấn mạnh tuổi tác thường gắn liền với quyền lực. Nhân vật càng lớn tuổi thì càng có nhiều khả năng sở hữu quyền lực cá nhân và/hoặc chuyên môn.

"Các nhân vật nữ trong những bộ phim này có thể cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống và với chính mình so với những người trẻ tuổi hơn và do đó có thể điều hướng các cuộc gặp gỡ lãng mạn của họ theo một cách khác. Một số khán giả có thể thấy sự khác biệt về quyền lực này là độc đáo và hấp dẫn", bà giải thích.

Nicholas Galitzine và Anne Hathaway trong "The Idea of ​​You". Ảnh: Netflix.

Từ phim ảnh đến đời thực

Brenda Weber, chủ tịch và giáo sư về nghiên cứu giới tại Đại học Indiana, nói rằng sự phổ biến của những bộ phim này cũng có thể phản ánh mối quan tâm lớn của khán giả. Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - nơi vấn đề giới được thảo luận nhiều, một số người vẫn lo ngại về tương lai của quyền sinh sản của phụ nữ.

"Với việc quyền sinh sản đã trở thành chủ đề gây tranh luận trong hai năm qua, thật đáng ngạc nhiên khi thường là các nhân vật nữ chính lớn tuổi - ở độ tuổi mãn kinh, qua tuổi sinh sản - mới có khả năng trải nghiệm một cuộc sống tình dục trọn vẹn như vậy".

Giống như Lauzen, Weber cho biết "theo một số cách" bà coi cơn sốt mới trên màn ảnh là "dấu hiệu tích cực về việc cho phép và thúc đẩy quyền của phụ nữ tốt hơn so với những gì văn hóa đại chúng thường hình dung".

"Tôi nghĩ vì những lý do hiển nhiên, việc kéo dài thời thanh xuân cho phụ nữ là điều tốt và đáng chú ý, và việc nhấn mạnh một người phụ nữ 'lớn tuổi' vừa có ham muốn vừa đáng khao khát có một mức độ tiến bộ nhất định trong đó. Tuy nhiên, tôi lo ngại rằng việc kéo dài như vậy chỉ dành cho những người cực kỳ tài năng và xinh đẹp theo thông lệ".

Một danh sách gần đây về những hình ảnh miêu tả phụ nữ lớn tuổi đẹp hơn cũng không xóa bỏ được những hình ảnh tiêu cực trước đây trên phim ảnh và truyền hình. Một số bộ phim cũ "mang đến một phiên bản thực sự kinh khủng về phụ nữ lớn tuổi và đàn ông trẻ tuổi", Weber nói, lấy ví dụ như Sunset Boulevard năm 1950. Bộ phim "khiến nhân vật phụ nữ lớn tuổi mất trí và trở nên quái dị liên quan đến tình yêu dành cho người đàn ông trẻ tuổi hơn", Weber lưu ý.

Các phim "The Idea of ​​You", "Family Affair", "Lonely Planet" và "Babygirl" đã khai thác chuyện tình giữa những người phụ nữ lớn tuổi với các chàng trai trẻ hơn. Ảnh: Justine Goode/NBC News; A24/Netflix/Universal/Amazon MGM.

Lauzen tỏ ra hoài nghi về việc liệu sự phổ biến của mô típ này vào năm 2024 có cho thấy sự chấp nhận rộng rãi hơn về mặt văn hóa đối với những tình yêu lệch tuổi hay không.

"Có khả năng những bộ phim này sẽ bình thường hóa và mở đường hơn nữa cho những mối quan hệ như vậy, nhưng hiện tại con số chung về giới tính và độ tuổi lại cho thấy điều đó chưa xảy ra", bà nói.

Lauzen đã trích dẫn nghiên cứu từ báo cáo thường niên "It's a Man's (Celluloid) World" của bà, trong đó xem xét cách miêu tả các nhân vật nữ trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm. Báo cáo xác định rằng nam giới vẫn già hơn các đối tác nữ của họ trên màn ảnh.

Lauzen lưu ý rằng: "Nếu xem xét số lượng nhân vật nam và nữ có lời thoại trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2023, chúng ta thấy rằng phần lớn nhân vật nữ ở độ tuổi 20-30, còn phần lớn nhân vật nam ở độ tuổi 30-40".

Tuy nhiên, một số người, như Lee, vẫn hy vọng rằng những câu chuyện kiểu này sẽ sớm trở nên phổ biến trong nền văn hóa đại chúng. "Có thể nó sẽ trở thành chuẩn mực, hoặc chỉ là một lựa chọn khác, giống như việc nhìn thấy mối quan hệ đồng giới hoặc khác chủng tộc trên màn ảnh. Bạn càng quen thuộc với nó, nó càng trở nên giống như các cặp đôi khác".

Tại buổi ra mắt thảm đỏ vào tháng 6 cho bộ phim Family Affair, Kidman nói: "Do bản chất của thế giới, đàn ông lớn tuổi và phụ nữ trẻ tuổi luôn là như vậy. Khi chuyện đảo ngược, mọi người đều kiểu 'ôi trời ơi'… và tôi nghĩ điều đó cần phải được giải mã".