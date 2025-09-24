Đằng sau động thái ra mắt SUV hybrid cỡ A của Suzuki Việt Nam

Với Suzuki Fronx, hãng xe Nhật Bản dường như muốn có một "con gà đẻ trứng vàng" mới, cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu khác bên cạnh duy trì cam kết điện hóa.

Suzuki tại thị trường Việt Nam từng có thời điểm chỉ sở hữu 2 cái tên trong danh mục ôtô du lịch. Từ một hãng xe cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau, bao gồm xe gầm thấp như Ciaz, Swift cùng nhóm MPV như Ertiga hay XL7, Suzuki lần lượt dừng bán, khai tử nhiều mẫu xe, dẫn đến không ít câu hỏi về tương lai của hãng tại thị trường Việt.

Mãi đến gần đây, khi Suzuki Swift được mang trở lại với động cơ mới, Suzuki Fronx cũng rục rịch trình làng - dự kiến trở thành SUV cỡ A duy nhất tại Việt Nam trang bị động cơ lai xăng-điện, định hướng và quyết tâm của Suzuki ở thị trường xe Việt mới trở nên rõ ràng hơn.

Bán xe khách hàng cần

Không thể phủ nhận Suzuki XL7 vẫn đang là một mẫu xe tương đối thành công với thương hiệu ôtô Nhật Bản này tại thị trường Việt.

Trong 1.918 xe du lịch mà Suzuki bán cho khách Việt từ đầu năm, Suzuki XL7 Hybrid đóng góp đến 1.596 xe.

Năm ngoái, Suzuki XL7 và biến thể hybrid hợp thành tổng doanh số 3.154 xe, vẫn là cái tên đóng góp chủ đạo vào sức bán của nhóm ôtô du lịch thương hiệu Suzuki.

Suzuki XL7 là chủ lực doanh số của hãng tại Việt Nam Doanh số Suzuki XL7 bên cạnh tổng doanh số ôtô du lịch thương hiệu Suzuki tại Việt Nam (Số liệu: VAMA) Nhãn Năm 2023 Năm 2024 8 tháng đầu năm 2025 Doanh số Suzuki XL7/XL7 Hybrid xe 2526 3154 1596 Tổng doanh số ôtô du lịch Suzuki

4069 5024 1918

Tuy nhiên, Suzuki XL7 nhìn chung vẫn là một lựa chọn có phần thực dụng, nhắm đến nhóm khách hàng có nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải hơn là một mẫu xe thời trang, tiện dụng mà khách hàng trẻ hay gia đình nhỏ mong muốn sở hữu.

SUV cỡ B đang là điểm nóng của thị trường với khoảng 20 mẫu xe cạnh tranh doanh số, và dường như Suzuki đang chưa muốn tham gia.

Giữa xu hướng SUV như hiện tại, hãng xe Nhật Bản chọn ra mắt xe mới trong phân khúc SUV cỡ A - nơi những Kia Sonet, Toyota Raize đang có lượng tiêu thụ tương đối ổn, đồng thời nhóm xe này cũng sở hữu một cái tên tạm thời đứng thứ hai toàn thị trường về doanh số.

Kia Sonet từng đặt chân vào top 10 doanh số toàn thị trường hồi năm 2023 với lượng tiêu thụ 11.366 xe. Bước sang năm 2024, mẫu SUV cỡ A này bật bãi khỏi top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam nhưng doanh số 7.313 xe vẫn đủ giúp Kia Sonet trở thành "con gà đẻ trứng vàng" của thương hiệu ôtô Hàn Quốc.

VinFast VF 5 cũng là một ví dụ điển hình khác cho mức độ ưa chuộng mà khách Việt dành cho SUV cỡ A. Mẫu SUV thuần điện lên ngôi đầu doanh số toàn thị trường hồi năm ngoái khi bán được gần 32.000 xe. Sau 8 tháng đầu năm nay, VinFast VF 5 vẫn đang nằm trong nhóm đầu xe bán chạy, doanh số lũy kế đạt 27.109 xe.

Nhóm SUV cỡ A sở hữu sức bán tương đối tốt tại Việt Nam. Ảnh: Thaco, VinFast.

Suzuki Fronx - dự kiến ra mắt vào giữa tháng 10 tới đây - sẽ là SUV cỡ A mà hãng xe Nhật Bản sử dụng để cạnh tranh trực tiếp cùng Kia Sonet, VinFast VF 5 tại thị trường Việt.

So với các xe cỡ A gầm thấp hay sedan cỡ B, SUV cỡ A sở hữu lợi thế gầm cao và không gian sử dụng. Cấu hình 4 hoặc 5 chỗ ngồi, khoang hành lý vừa đủ dùng, động cơ phù hợp cho đa dạng nhu cầu di chuyển giúp SUV cỡ A trở thành lựa chọn hấp dẫn với đa dạng tệp khách hàng.

Phổ giá của các mẫu SUV cỡ A tại Việt Nam cũng đang rất dễ tiếp cận, giúp các mẫu xe này có thể cạnh tranh thị phần sòng phẳng cùng nhóm xe lân cận.

Chẳng hạn, Kia Sonet hiện có 4 phiên bản với giá bán 499-624 triệu đồng. Toyota Raize có một phiên bản kèm giá bán 510 triệu đồng, còn 2 phiên bản Hyundai Venue được niêm yết lần lượt 499 triệu và 539 triệu đồng.

VinFast VF 5 là đại diện thuần điện duy nhất trong phân khúc SUV cỡ A, hiện được bán với giá 529 triệu đồng. Nhìn chung, khách hàng đang có thể sở hữu SUV cỡ A với ngân sách 500 triệu đồng - mức chi tiêu khá dễ chịu với phần đông người Việt.

Suzuki Fronx có thể là chủ lực doanh số mới của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Suzuki.

Sau khi mang về "xe chơi" Suzuki Jimny, duy trì Suzuki XL7 trong nhóm MPV bình dân và đưa trở lại Suzuki Swift dù phân khúc hatchback cỡ B đang có dấu hiệu suy thoái, hãng xe Nhật Bản dường như bắt đầu muốn bán mẫu xe mà khách hàng cần thông qua sự hiện diện của Suzuki Fronx.

Như bất kỳ mẫu xe mới nào, giá bán sẽ là yếu tố quyết định khả năng thành công của Suzuki Fronx tại Việt Nam. Nếu nhìn vào phổ giá hiện tại của SUV cỡ A, khách Việt có thể kỳ vọng "tân binh" này sẽ được định giá khá cạnh tranh, qua đó trở thành chủ lực doanh số mới của thương hiệu ôtô Nhật Bản.

Cam kết điện hóa bằng xe hybrid

Ở Việt Nam, các hãng xe Nhật Bản đang cho thấy nỗ lực điện hóa thông qua loạt xe trang bị động cơ hybrid. Riêng trong mảng này, Toyota và Honda đang là những cái tên dẫn đầu và với màn ra mắt sắp tới của Fronx, Suzuki sẽ là cái tên tiếp theo gia nhập nhóm hãng xe phổ thông cung cấp nhiều lựa chọn hybrid nhất Việt Nam.

Khởi đầu với Suzuki Ertiga Hybrid, thay thế bằng Suzuki XL7 Hybrid, Suzuki Swift bản hybrid và giờ chuẩn bị có thêm Fronx MHEV, Suzuki sẽ có đến 3 mẫu xe hybrid trong đội hình ôtô du lịch tại Việt Nam.

Con số này ngang ngửa Honda (hiện có 3 lựa chọn hybrid gồm Honda CR-V e: HEV RS, Honda Civic e:HEV RS, Honda HR-V e:HEV RS), đồng thời giúp Suzuki chỉ xếp sau Toyota - hiện có đến 6 mẫu xe lai xăng-điện tại Việt Nam.

Suzuki Fronx sẽ là xe hybrid tiếp theo của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Suzuki.

Chưa có bất kỳ thông tin nào về khả năng Suzuki ra mắt xe thuần điện, nhưng danh mục ôtô du lịch của hãng có đến 3 trên 4 cái tên được trang bị động cơ hybrid đã là cam kết điện hóa khá rõ ràng của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt.

Khi câu chuyện về khả năng thành công của chiến lược thuần điện vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi, việc Suzuki theo đuổi con đường điện hóa bằng xe hybrid tương tự Toyota hay Honda được cho là phù hợp.

Kết hợp với định vị SUV cỡ A của mẫu xe sắp ra mắt Suzuki Fronx, hãng xe Nhật Bản dường như đã sẵn sàng để cạnh tranh sòng phẳng hơn tại Việt Nam trong tương lai, thay vì xuất hiện thường xuyên trong danh sách ôtô bán chậm nhất ở các kỳ báo cáo.

Tất nhiên thực tế không dễ dàng sẽ chờ đón Suzuki nói chung và tân binh Fronx nói riêng. Các đối thủ tất nhiên không "ngồi chơi" chờ Fronx tung hoành trong những tháng tới, phân khúc chật hẹp này hứa hẹn sẽ ngày càng đông đúc và là cuộc chiến của các thương hiệu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và tất nhiên là cả Trung Quốc. Bên cạnh đó, xe thuần điện cũng sẽ là đối trọng của toàn bộ nhóm xe chạy xăng hoặc hybrid, khi xu hướng xe điện tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.