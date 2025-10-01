Đằng sau quyết định sản xuất xe hybrid tại Việt Nam của Toyota

Quyết định khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam khẳng định hướng đi của Toyota trên hành trình điện hóa, đồng thời nhắm đến duy trì vị thế hiện tại.

Gần đây, Toyota Việt Nam (TMV) xác nhận sẽ sớm khởi động dây chuyền sản xuất xe hybrid tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ. Theo TMV, tổng vốn đầu tư cho dây chuyển sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam là hơn 360 triệu USD .

Trong 3 thập kỷ đã qua, Toyota đã sản xuất hơn 700.000 ôtô tại nhà máy ở Việt Nam, nhưng tới đây mới chỉ là những mẫu xe hybrid đầu tiên. Đằng sau động thái này là cam kết của Toyota với mục tiêu điện hóa, đồng thời khẳng định tham vọng và vị thế hiện tại trong mảng xe hybrid tại Việt Nam.

Hướng điện hóa của Toyota

Thị trường xe Việt đang đứng giữa những "đợt sóng" điện hóa khá mạnh mẽ. Dẫn đầu thị trường đang là một hãng xe thuần điện. Nhiều thương hiệu ôtô thuần điện từ đất nước tỷ dân cũng đang đổ bộ vào Việt Nam, cung cấp đa dạng lựa chọn xe điện ở các phân khúc khác nhau, từ ôtô điện đô thị cỡ nhỏ đến MPV thuần điện và cả xe điện hiệu suất cao.

Giữa bối cảnh đó, Toyota khẳng định tiếp tục kiên trì theo đuổi định hướng tiếp cận đa chiều, phát triển danh mục sản phẩm đa dạng các dòng xe điện hóa và phát thải thấp. Trong đó, xe hybrid đóng vai trò chủ đạo trong dải sản phẩm xanh của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Toyota áp đảo thị trường xe hybrid phổ thông tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Toyota cùng với Honda, Suzuki đang là những thương hiệu ôtô phổ thông cung cấp nhiều lựa chọn xe hybrid nhất cho khách hàng Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản hiện có 6 xe hybrid trong danh mục sản phẩm, gồm Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Toyota Camry HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Toyota Alphard HEV và Toyota Corolla Altis HEV.

Dù đã không ít lần mang ôtô điện đến giới thiệu khách hàng Việt, Toyota chưa từng mở bán chính thức dòng phương tiện này ở nước ta.

Tại triển lãm VMS 2024 tổ chức năm ngoái ở TP.HCM, trung tâm gian hàng Toyota là mẫu SUV thuần điện Toyota FT-3e. Vedette của hãng xe Nhật Bản tại kỳ triển lãm VMS 2024 trước đó 2 năm là Toyota bZ4X - cũng là một SUV thuần điện.

SUV điện là vedette của gian hàng Toyota tại các kỳ triển lãm ôtô gần đây. Ảnh: Phúc Hậu.

Không rõ trong tương lai, Toyota có quyết tâm mang ôtô điện về thị trường Việt hay không, chỉ biết ở thời điểm hiện tại, hãng dường như đang tập trung toàn lực vào mảng xe lai xăng-điện.

Việc Toyota quyết định đầu tư lớn cho một dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam là minh chứng cho điều này.

Cho đến hiện tại, Toyota chủ yếu nhập khẩu xe hybrid từ Thái Lan hoặc Indonesia. Dù nguồn gốc ASEAN giúp Toyota Innova Cross HEV hay Toyota Corolla Cross 1.8HEV được miễn thuế và có giá bán tốt, hoạt động nhập khẩu vẫn tiềm ẩn rủi ro về nguồn cung.

Cuối năm 2022, Toyota quyết định chuyển sang lắp ráp Toyota Veloz Cross trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Giai đoạn đầu mới ra mắt, mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Toyota từng rơi vào tình trạng khan hàng tại Việt Nam, thời gian chờ giao xe kéo dài đến vài tháng.

Khi còn được nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Veloz Cross từng rơi vào tình trạng khan hàng, thời gian chờ giao xe kéo dài. Ảnh: TMV.

Để góp phần đảm bảo chiến lược điện hóa bằng xe hybrid được bền vững, Toyota quyết định khởi động dây chuyền lắp ráp mẫu xe lai xăng-điện đầu tiên tại Việt Nam. Chưa rõ cái tên nào sẽ được Toyota lựa chọn, nhưng nhiều khả năng hãng xe Nhật Bản sẽ không chỉ lắp ráp một mẫu xe hybrid duy nhất tại nhà máy ở Phúc Yên.

Gần đây, Toyota Vios HEV ra mắt thị trường Thái Lan để cạnh tranh trực tiếp Honda City hybrid. Giữa lúc Honda Việt Nam khả năng cao sẽ sớm mang về City hybrid, Toyota Vios HEV cũng được xếp vào nhóm những mẫu xe tiềm năng được Toyota lắp ráp trong nước và trình làng khách Việt.

Duy trì vị thế trước đối thủ mạnh

Không chỉ dẫn đầu về số lượng xe hybrid, Toyota cũng sở hữu mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy Toyota Innova Cross HEV bán được 1.852 xe cho khách Việt trong 8 tháng đầu năm, còn Toyota Corolla Cross 1.8HEV cũng ghi nhận doanh số lũy kế 1.650 xe ở cùng kỳ.

Dù "con gà đẻ trứng vàng" hiện tại của Toyota đang là Yaris Cross, phiên bản lai xăng-điện của mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia lại không được quá nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

Sau 8 tháng, Toyota Yaris Cross HEV ghi nhận doanh số lũy kế 382 xe tại Việt Nam, kém khá xa thành tích bán hàng cùng kỳ của các mẫu hybrid đàn anh như Innova Cross HEV hay Corolla Cross 1.8HEV.

Toyota Corolla Cross bản hybrid cũng được nhiều khách Việt lựa chọn. Ảnh: TMV.

Nếu Toyota Vios HEV được mang về Việt Nam và lắp ráp trong nước, khả năng cao phiên bản hybrid sẽ giúp "cựu vương" có cơ hội tìm lại vị thế dẫn đầu. Hiện, Toyota Vios vẫn đang bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B, nhưng doanh số lũy kế không còn ở mức cao khiến "vua doanh số" hồi năm 2022 tạm nằm ngoài top 5 xe bán chạy.

Bất kể cái tên nào được Toyota lựa chọn, mẫu xe đó cũng sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Toyota khẳng định vị thế hàng đầu trong mảng xe hybrid tại Việt Nam. Nguồn cung là một trong những yếu tố quan trọng giúp một dòng xe duy trì sức bán tốt, và lắp ráp trong nước phần nào giúp nguồn cung xe được ổn định hơn.

Hơn 3 thập kỷ lắp ráp ôtô và đã bán ra 700.000 xe "nội địa" cho khách hàng Việt Nam là thành tích đáng chú ý của Toyota, đồng thời có thể xem như bảo chứng cho chất lượng xe Toyota lắp ráp. Do đó, mẫu xe hybrid lắp ráp đầu tiên của hãng tại Việt Nam đang trở nên rất đáng mong chờ.

Toyota chọn chiến lược điện hóa bằng xe hybrid. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi làn sóng điện hóa có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ, vị thế dẫn đầu của Toyota tại Việt Nam bị lung lay dữ dội. Tuy nhiên, chiến lược tập trung cho mảng hybrid như Toyota đang làm tại Việt Nam là khá hứa hẹn.

Dẫu có thể chưa đủ giúp Toyota quay lại ngôi đầu, hybrid có thể trở thành chìa khóa cho phép hãng xe này tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ truyền thống xếp sau.

Ở chiều ngược lại, đối thủ của hãng xe Nhật cũng ngày càng đông và mạnh hơn. VinFast có thể coi là cái tên nổi bật nhất với lợi thế "sân nhà", đầu tư lớn và hướng đi rõ ràng, quyết liệt. Các hãng xe Hàn Quốc đang phần nào giảm sức hút ở thời điểm hiện tại, nhưng có thể sẽ sớm trở lại với những sản phẩm mới hấp dẫn hơn. Trung Quốc dù chưa thể hiện sức ép về mặt doanh số, nhưng áp lực từ những sản phẩm mang nhiều công nghệ là không nhỏ. Các hãng xe Nhật tại Việt Nam cũng sẽ có những kế hoạch của riêng mình để chinh phục thị trường xe Việt.

Nhìn chung cục diện của thị trường ôtô Việt Nam trong vài năm tới là khá thú vị với nhiều tân binh cũng như những đồng thái duy trì sức ảnh hưởng từ các cựu binh.