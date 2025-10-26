Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Đánh người tại quán hát cho nhau nghe rồi bỏ trốn

  • Chủ nhật, 26/10/2025 08:10 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh (SN 1988; trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 13/11/2024, tại đường Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, Hà Nội, do mâu thuẫn tại quán hát cho nhau nghe, Minh đã xô xát và đánh một người đàn ông gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 44%.

Danh nguoi quan hat anh 1

Quyết định truy nã Nguyễn Công Minh.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Công Minh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936494739), cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://www.anninhthudo.vn/danh-nguoi-tai-quan-hat-cho-nhau-nghe-roi-bo-tron-post627901.antd

Linh Nhi/An ninh Thủ đô

Đánh người quán hát Hà Nội Đánh người quán hát

    Đọc tiếp

    Khoi to 2 bi can trong duong day buon lau 114 xe may hinh anh

    Khởi tố 2 bị can trong đường dây buôn lậu 114 xe máy

    5 giờ trước 07:17 26/10/2025

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đức (SN 1992, ngụ ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất) và Danh Phương Nam (SN 1992, ngụ phường Hà Tiên) để điều tra hành vi buôn lậu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý