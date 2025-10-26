Đánh người tại quán hát cho nhau nghe rồi bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh (SN 1988; trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 13/11/2024, tại đường Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, Hà Nội, do mâu thuẫn tại quán hát cho nhau nghe, Minh đã xô xát và đánh một người đàn ông gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 44%.

Quyết định truy nã Nguyễn Công Minh.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Công Minh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936494739), cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.