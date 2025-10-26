Đối tượng cướp dây chuyền bị bắt giữ sau 16 giờ gây án

Trước đó, vào chiều 23/10, Công an xã Long Tiên tiếp nhận tin báo của người dân trên địa bàn xã về việc bị đối tượng cướp giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 18 tiệu đồng.
Công an xã Long Tiên tiến hành xác minh và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng Công an các xã, phường tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng.
Đối tượng tại cơ quan Công an.
Đến sáng 24/10, Công an xã Tân Phước 1 đã bắt giữ được Nguyễn Thành Trung và bàn giao cho Công an xã Long Tiên điều tra theo quy định.
Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận hành vi phạm tội. Trung khai vào chiều 23/10, đã điều khiển môtô đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Long Tiên giả vờ hỏi mua đồ. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác, Trung giật sợi dây chuyền 18K rồi tẩu thoát.
Trung mang sợi dây chuyền đem bán tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Cái Bè được khoảng 14 triệu đồng rồi mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Công an xã thu hồi tang vật.
Công an xã Long Tiên đã tiến hành thu hồi tài sản là sợi dây chuyền và tiếp tục điều tra, xử lý Trung theo quy định pháp luật.
