Danh sách 41 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

CQĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Hậu "Pháo" làm chủ tịch.

Mới đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”) đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng . Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 41 bị can, trong đó có nhiều cựu bí thư, chủ tịch các tỉnh. Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: Bộ Công an. Danh sách 41 người bị đề nghị truy tố như sau - Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo": Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long. Tội Nhận hối lộ 1. Bà Hoàng Thị Thúy Lan: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2. Ông Lê Duy Thành: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 3. Ông Phạm Hoàng Anh: Cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 4. Ông Nguyễn Văn Khước: Cựu Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc 5. Ông Hoàng Văn Nhiệm: Cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc 6. Ông Chu Quốc Hải: Cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 7. Ông Cao Khoa: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 8. Ông Lê Viết Chữ: Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi 9. Ông Đặng Văn Minh: Cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 1. Ông Phạm Văn Vọng: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2. Ông Phùng Quang Hùng: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 3. Ông Hà Hòa Bình: Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 4. Ông Ngô Đức Vượng: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 5. Ông Nguyễn Doãn Khánh: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 6. Đinh Thị Thu Hương: Cựu Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 7. Cao Đại Nghĩa: Phó phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường 8. Nguyễn Ngọc Huy: Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn TN&MT Nam Hà Tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi - Đặng Trung Hoành: Cựu Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 1. Phạm Ngọc Cương: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 2. Đỗ Hữu Vinh: Cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 3. Phan Văn Vị: Cựu Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 4. Đỗ Ngọc Hóa: Cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC 5. Nguyễn Minh Ân: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội 6. Bùi Minh Hồng: Cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 7. Hoàng Quốc Trị: Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 8. Khổng Văn Thuyết: Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 9. Đàm Hữu Tuấn: Cựu Trưởng ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 10. Nguyễn Xuân Nhâm: Cựu Hiệu trưởng trường Trung học VHNT tỉnh Vĩnh Phúc 11. Nguyễn Tiến Khôi: Cựu Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng 12. Lưu Quang Huy: Cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 13. Lê Đức Thọ: Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng 14. Trần Xuân Nghĩa: Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ 15. Hà Hoàng Việt Phương: Cựu Phó giám đốc Sở giao thông vận tải, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 16. Lê Quốc Đạt: Cựu trưởng phòng, Sở giao thông vận tải, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi 17. Phạm Ngọc Thủy: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng 1. Nguyễn Thị Hằng: Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 2. Đỗ Thị Mai: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 3. Hoàng Thị Tuyết Hạnh: Kế toán Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 4. Nguyễn Hồng Sơn: Cựu Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn 5. Trần Hữu Định: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group Hậu "Pháo" là ai? Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") sinh năm 1981, xuất thân trong một gia đình nông dân ở huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Từ bàn tay trắng, Nguyễn Văn Hậu đã phát triển công ty có tiếng trên thị trường bằng việc đầu tư, phát triển nhiều dự án bất động sản tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… Tháng 1/2004: Nguyễn Văn Hậu thành lập Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn sau đó được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn. Tháng 7/2010: Công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, với Cổ đông sáng lập, trong đó Nguyễn Văn Hậu góp 109,8 tỷ đồng , tương đương 84,6% vốn góp. Năm 2014, lợi nhuận cũng chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Nhưng từ năm 2015 Phúc Sơn bất ngờ lớn nhanh như thổi, vốn điều lệ tăng lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng . Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 14/2/2017 của Phúc Sơn, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 2.000 tỷ đồng . Có giai đoạn vốn điều lệ của Tập đoàn Phúc Sơn lên đến 4.000 tỷ đồng . Sau nhiều năm được giao đất, Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa thể hoàn thành các hạng mục tại khu vực sân bay Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc. Những dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn Tập đoàn Phúc Sơn đã thực hiện 21 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 40 nghìn tỷ đồng . Đáng chú ý, quỹ đất của Công ty này lên đến hàng trăm ha. Tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm có: Dự án khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.700 tỷ đồng . Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng ... Tại tỉnh Phú Thọ gồm có: Khu đô thị hai bên đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì, với quy mô 149 ha. Dự án bảo tồn Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Dự án xây dựng Quảng Trường Hùng Vương. Tại tỉnh Quảng Ngãi gồm có: Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng . Dự án khu đô thị Bàu Giang, tổng số vốn đầu tư dự án lên đến hơn 3.300 tỷ đồng ... Tại tỉnh Khánh Hòa gồm có: Hai dự án Khu đô thị Phúc Khánh 1 và 2, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng . Tháng 11/2017, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT, với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng ... Ngoài ra, Phúc Sơn cũng từng tham gia nhiều dự án dân dụng tại Tuyên Quang, Quảng Trị, Hà Nội. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Luật Đất đai" năm 2024 gồm 16 chương với 260 điều, được chuẩn bị trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phù hợp; đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

https://vietnamnet.vn/danh-sach-41-nguoi-bi-de-nghi-truy-to-trong-vu-an-hau-phao-tap-doan-phuc-son-2381732.html