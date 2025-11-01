Danh tính 4 kẻ dùng xe cẩu vào công trường trộm hơn 15 tấn thép

Nhóm 4 người dùng xe cẩu tự hành đi vào công trường của doanh nghiệp đang xây dựng trong khu công nghiệp ở Quảng Ninh để trộm đi hơn 15 tấn thép.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nhóm người gồm: Nguyễn Văn Toàn, Lê Mạnh Hà, Lê Văn Thưởng và Lò Văn Thắng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nhóm 4 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó vào đêm 13/10, tổ công tác Công an phường Phong Cốc phát hiện Lê Mạnh Hà (sinh năm 1989, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) lái xe cẩu tự hành mang biển kiểm soát 35H-001.02 chở theo 3 bó thép chưa qua sử dụng ra khỏi công trường của Công ty TNHH Năng lượng và Linh kiện EV Foxconn Việt Nam đóng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Phong Cốc.

Thấy khả nghi, tổ công tác phối hợp với Công an phường Liên Hòa và Ban an toàn của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam (chủ đầu tư dự án) tiến hành kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Số thép tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, cung cấp thêm thông tin về các đồng phạm bao gồm: Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1982, Đội trưởng đội bảo vệ công trường), Lê Văn Thưởng (sinh năm 1983, nhân viên bảo vệ) và Lò Văn Thắng (sinh năm 2002, công nhân trong công trường).

Kết quả điều tra xác định, nhóm này thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10, chiếm đoạt hơn 15 tấn thép các loại có tổng trị giá trên 232 triệu đồng, đều thuộc tài sản của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.