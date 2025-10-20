Danh tính người đàn ông đe dọa 'Mày biết tao là ai không?'

Người thân của người đàn ông vừa đánh người vừa đe dọa "Mày biết tao là ai không?" cung cấp nhiều giấy xuất viện liên quan đến bệnh tâm thần.

Chiều 20/10, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã xác định người đàn ông vừa đánh người đi đường vừa đe dọa: "Mày biết tao là ai không?"

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, người này tên L.P.H. (41 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), người này bị bệnh tâm thần, vừa xuất viện.

Tại công an, người thân cung cấp nhiều giấy xuất viện của ông H. tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Do đó, Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp đưa ông H. vào lại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, sáng cùng ngày, anh T.Q.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) chạy xe máy trên đường Y Moan Ênuôl, thì bị một người đi xe máy chặn đầu xe, chửi bới.

Sau đó, người này lao vào đánh anh T. tới tấp rồi lên xe phóng đi. Trong lúc đánh người, người đàn ông này vừa chửi bới, đe dọa "Mày biết tao là ai không?".

Anh T. bị đánh chảy máu ở miệng và đau nhiều chỗ trên cơ thể, phải vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.