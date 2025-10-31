Danh tính tài xế lái ôtô tông tử vong người rồi bỏ trốn vào rẫy

Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh danh tính tài xế lái xe tông chết người trên đường Hồ Chí Minh rồi tăng tốc xe bỏ trốn, xác định người này có nồng độ cồn trong máu.

Sáng 31/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, qua xác minh lực lượng chức năng xác định tài xế lái ôtô tông chết người trên đường Hồ Chí Minh (xã Biển Hồ) rồi phóng xe bỏ trốn vào rẫy nhà dân là là ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai).

Đồng thời, lực lượng chức năng xác định ông T.V.C. có giấy phép lái xe hạng C, có nồng độ cồn 0,026 mg/l khi điều khiển phương tiện.

Hình ảnh truy vết từ camera ghi lại cảnh tài xế lái ôtô tăng tốc, bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, khoảng 16h ngày 30/10, khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7 (xã Biển Hồ) theo hướng Quảng Ngãi - Gia Lai, ông T.V.C điều khiển ôtô BKS 81A-268.xx tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến chị T. cùng xe máy văng xa hơn chục mét, va chạm tiếp với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K. (SN 1959, trú cùng xã) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ôtô tăng tốc rời khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên, chị T. qua đời do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp với Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) truy tìm và bắt giữ được người điều khiển chiếc ôtô gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giam tài xế để ngăn chặn việc bỏ trốn, đồng thời xác minh danh tính, lấy lời khai phục vụ điều tra và xử lý.