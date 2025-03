Đảo Jeju lại 'hot' trong phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Trước phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, đảo Jeju từng xuất hiện ấn tượng trong nhiều bộ phim Hàn Quốc đình đám như Nơi đảo xanh (Our Blues), Chị đẹp mua cơm cho tôi (Something In The Rain), Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You), Khi em đẹp nhất (When I Was The Most Beautiful), Hơn cả tình bạn (More Than Friends), Một ngày nọ, kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi (Doom at Your Service)... Nguồn: NSX.