Đạp ngã bị hại, cướp xe Honda SH ở Hải Phòng

Thấy người phụ nữ lưu thông trên đường một mình, Phạm Văn Long cùng đồng bọn áp sát, từ phía sau vượt lên vờ chửi bới, đạp ngã bị hại rồi cướp xe Honda SH cùng chiếc túi xách.

Khoảng 2h30 ngày 10/1, chị L.T.H trú tại TP Thủy Nguyên, Hải Phòng, điều khiển xe máy Honda SH từ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để về nhà ở TP Thủy Nguyên.

Khi đi qua đoạn đường dốc cầu Tiên Cựu - Quốc lộ10 thuộc xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chị L.T.H bị 2 đối tượng nam giới đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên giả vờ chửi bới, dùng chân đạp xe khiến chị L.T.H ngã xuống lòng đường. Sau đó, chúng lấy đi xe máy, túi xách có giấy tờ tùy thân của chị H.

Đối tượng Phạm Văn Long tại cơ quan Công an.

Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn trên Quốc lộ 10 theo hướng về tỉnh Thái Bình.

Chị H sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra truy xét làm rõ đối tượng gây án.

Phương tiện đối tượng Phạm Văn Long sử dụng để gây án.

Đến 9h ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Kiến An, Công an huyện Tiên Lãng đã xác minh làm rõ đối tượng gây án là Phạm Văn Long (sinh năm 2000, ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng), tiến hành bắt giữ theo quy định.

Long là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương bắt giữ đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định.