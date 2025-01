Dấu hiệu cho thấy bạn đang đối xử 'tệ' với cơ thể

Co giật cơ ở chân: Dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi trước máy tính hoặc TV có thể khiến bạn thi thoảng bị co giật cơ hoặc chuột rút ở chân. Ngoài ra, TS Adonis Maiquez, Giám đốc y tế tại Carillon Miami Wellness Resort, cảnh báo tình trạng co thắt cơ thường xuyên cho thấy mức magiê thấp trong cơ thể. Theo thời gian, nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như rối loạn nhịp tim. Ảnh: Gingerhealthcare.