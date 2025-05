Dấu hiệu khi nhiễm biến thể NB.1.8.1 lưu hành ở TP.HCM

Biến chủng NB.1.8.1 có khả năng lây truyền cao, gây ra các triệu chứng tương tự biến chủng khác như mệt mỏi, ho, đau họng, rối loạn tiêu hóa, sốt nhẹ nhưng dai dẳng.

Biến thể NB.1.8.1 được ghi nhận trong 83% mẫu giải trình tự gene các bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong tuần 3 tháng 5 tại TP.HCM. Ảnh: Business Today.

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả giải trình tự gene của một số bệnh nhân có chẩn đoán lâm sàng Covid-19 nhập viện trong tuần thứ 3 của tháng 5 ghi nhận có 83% mẫu là biến chủng NB.1.8.1.

NB.1.8.1 là biến chủng phụ của biến chủng XDV.1 có nguồn gốc từ biến chủng XDV được hình thành từ sự tái tổ hợp gene giữa biến chủng JN.1 và biến chủng XDE. Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu gene, bộ gene đầu tiên của NB.1.8.1 được công bố lần đầu vào đầu năm 2025.

Đến nay, NB.1.8.1 được phát hiện tại 22 quốc gia, bao gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy nó lây lan nhanh hơn hoặc gây bệnh nặng hơn.

Đặc điểm của NB.1.8.1

Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa xếp NB.1.8.1 vào các nhóm biến chủng nguy cơ. NB.1.8.1 là hậu duệ của XDV.1.5.1, thuộc nhóm JN.1, nhóm đang chiếm đa số ca nhiễm toàn cầu. Biến thể này mang 6 đột biến trong protein gai so với LP8.1 lưu hành khác và tám đột biến so với JN.1, theo Indian Express.

- Đột biến: NB.1.8.1 có đột biến protein gai (A435S, V445H, T478I) cho thấy khả năng lây truyền tăng lên và một số khả năng trốn tránh miễn dịch so với các biến thể khác của Covid-19. Những đột biến này làm tăng khả năng liên kết với tế bào người, có khả năng khiến nó dễ lây lan hơn.

- Khả năng lây truyền: Dữ liệu sơ bộ từ Trung Quốc cho thấy NB.1.8.1 có khả năng lây truyền cao, góp phần vào sự "thống trị" của nó ở một số khu vực. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy nó nghiêm trọng hơn các biến thể phụ Omicron khác.

- Lây lan toàn cầu: NB.1.8.1 đã được phát hiện tại Mỹ (thông qua sàng lọc tại sân bay ở California, Washington, Virginia và New York), Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và các quốc gia khác. Các trường hợp mắc bệnh đã tăng đột biến ở một số khu vực của châu Á, bao gồm Singapore, nơi báo cáo mức tăng từ 11.100 lên hơn 14.000 ca mỗi tuần vào đầu tháng 5.

Các triệu chứng ban đầu của NB.1.8.1

Theo India Times, các bệnh nhân bị nhiễm biến thể NB.1.8.1 đã báo cáo một loạt các triệu chứng, một số trong đó khác với các triệu chứng liên quan đến các chủng virus trước đó. Các triệu chứng ban đầu phổ biến bao gồm:

Sốt nhẹ nhưng dai dẳng: Thay vì sốt cao, nhiều người bị tăng nhiệt độ cơ thể cấp độ thấp (37,6-38,1 độ C) mà không đổ mồ hôi hoặc thở nhanh liên quan đến sốt.

Thay vì sốt cao, nhiều người bị tăng nhiệt độ cơ thể cấp độ thấp (37,6-38,1 độ C) mà không đổ mồ hôi hoặc thở nhanh liên quan đến sốt. Các triệu chứng hô hấp trên: Cũng như các biến thể Omicron khác, NB.1.8.1 thường biểu hiện với triệu chứng như đau họng, ho, chảy nước mũi và sốt nhẹ.

Cũng như các biến thể Omicron khác, NB.1.8.1 thường biểu hiện với triệu chứng như đau họng, ho, chảy nước mũi và sốt nhẹ. Rối loạn tiêu hóa: Một số người cho biết họ bị buồn nôn, mất cảm giác thèm ăn và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Một số người cho biết họ bị buồn nôn, mất cảm giác thèm ăn và khó chịu ở đường tiêu hóa. Triệu chứng thần kinh: Có một số trường hợp bị đau đầu, chóng mặt và khó tập trung.

Có một số trường hợp bị đau đầu, chóng mặt và khó tập trung. Mệt mỏi và bất ổn: Tình trạng mệt mỏi và yếu cơ nghiêm trọng đã được ghi nhận, khiến người bệnh gặp khó khăn trong các hoạt động hàng ngày.

Tình trạng mệt mỏi và yếu cơ nghiêm trọng đã được ghi nhận, khiến người bệnh gặp khó khăn trong các hoạt động hàng ngày. Rối loạn giấc ngủ và lo lắng: Các báo cáo từ Vương quốc Anh đã nhấn mạnh một số người bị lo lắng và khó ngủ.

Đáng chú ý là tình trạng mất vị giác hoặc khứu giác, thường gặp ở các biến thể trước đó như Delta, ít được báo cáo hơn ở NB.1.8.1.