Có máu trong phân, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân... có thể là những cảnh báo sớm của ung thư ruột non. Ảnh: Adobe Stock. Ung thư ruột non là mặt bệnh hiếm gặp do tế bào trong các mô của ruột non đột biến, phát triển ngoài tầm kiểm soát và hình thành các khối u. Triệu chứng bệnh ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, dễ bị hiểu lầm thành các bệnh tiêu hóa thông thường, dẫn tới việc bệnh nhân khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Nhận biết dấu hiệu sớm của ung thư ruột non Ruột non là một bộ phận thuộc hệ tiêu hóa, kết nối dạ dày và đại tràng, có chức năng hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Ung thư ruột non được chia thành 4 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Ung thư chỉ phát triển trong các lớp đường ruột, không xâm lấn mô xung quanh cũng như hạch bạch huyết. - Giai đoạn 2: Ung thư phát triển vượt qua thành ruột, xâm lấn mô xung quanh. Tuy nhiên không có tình trạng di căn hạch. - Giai đoạn 3A: Ung thư di căn từ 1 đến 3 hạch vùng, có thể vượt qua lớp cơ thành ruột hoặc không, nhưng không có di căn xa. - Giai đoạn 3B: Ung thư di căn từ 4 hạch vùng trở lên, có thể vượt qua lớp cơ thành ruột hoặc không, nhưng không có di căn xa. - Giai đoạn 4 (giai đoạn cuối): Ung thư di căn xa đến các cơ quan khác trong cơ thể như phổi, gan... Dấu hiệu sớm của ung thư ruột non, gồm: Có máu trong phân: Người bệnh đa số đi ngoài phân đen, màu như bã cà phê, mùi thối khắm. Bệnh lý ung thư này thường ít khi có máu đỏ tươi trong phân.

Tiêu chảy: Người bệnh đi ngoài phân nước trên 3 lần mỗi ngày. Có khối u nổi lên vùng bụng.

Đau bụng âm ỉ, mơ hồ, triệu chứng đau hiếm khi ở mức độ dữ dội.

Nôn hoặc buồn nôn.

Giảm cân không rõ nguyên nhân: Đây là tình trạng thường gặp ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Ung thư ruột non là tế bào trong các mô của ruột non đột biến, phát triển ngoài tầm kiểm soát và hình thành các khối u. Chẩn đoán ung thư ruột non Để xác định ung thư ruột non, người bệnh chỉ cần làm một số loại xét nghiệm chẩn đoán phổ thông như: Xét nghiệm máu

Chụp X-quang ổ bụng

Sinh thiết lấy mẫu mô để làm giải phẫu bệnh

Một số phương pháp điều trị ung thư ruột non: Phẫu thuật: Đây là phương pháp điều trị chính, thực hiện bằng cách cắt bỏ khối u và các bộ phận bị xâm lấn, đảm bảo lưu thông đường tiêu hóa. Sau phẫu thuật, một số biến chứng có thể xảy ra như chảy máu, đau, nhiễm trùng sau mổ, rối loạn tiêu hóa... Hóa trị: Là biện pháp tiêu diệt các tế bào ung thư bằng thuốc. Hóa trị có thể gây các tác dụng phụ gồm: mệt mỏi, nôn, buồn nôn, chán ăn, rụng tóc, tiêu chảy, nguy cơ nhiễm trùng do giảm bạch cầu... Xạ trị: Phương pháp này thường không được sử dụng như biện pháp điều trị chính. Thay vào đó, nó thường được chỉ định trong điều trị triệu chứng khi bệnh ở giai đoạn muộn. Các biến chứng có thể gặp sau khi xạ trị là: mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, phản ứng da mức độ nhẹ... Lưu ý: Triệu chứng ở giai đoạn đầu ung thư ruột non thường không rõ ràng, dễ bị hiểu lầm thành các bệnh tiêu hóa thông thường khác dẫn tới việc bệnh nhân chủ quan không đi khám bệnh. Do đó, khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém và mất thời gian. Để phòng tránh ung thư ruột non, mỗi người cần lưu ý tập thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, không hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ăn uống khoa học, lành mạnh bằng cách: ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc, trái cây tươi…hạn chế đồ chiên, nướng, đồ ăn chế biến sẵn…

