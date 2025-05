Đầu thú sau 7 năm gây án giết người

Bỏ trốn vì liên quan đến vụ giết người, bị Công an tỉnh Phú Yên truy nã, sau 7 năm biết không thể lẩn trốn được nữa, Sang đã đến Công an xã đầu thú.

Ngày 14/5, Công an xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) hoàn tất hồ sơ bàn giao Huỳnh Minh Sang (SN 1990, quê Phú Yên) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 28/4/2018, Sang đến quán cà phê ở phường 6 (nay là phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) uống cà phê, thì gặp Lê Thanh Phúc; Lương Thế Duy và Tuấn (bạn của Sang) đang cãi nhau với Võ Huỳnh Hoài Nam, Huỳnh Thiếu Phong.

Sang đến Công an xã đầu thú.

Nhóm Phúc dùng ly thủy tinh, đá đánh khiến Thiếu Phong bị thương ở vùng đầu. Lúc này, Phúc rút con dao Thái Lan trong người đâm nhiều nhát vào người Thiếu Phong khiến Thiếu Phong bất tỉnh.

Sang cũng dùng ly thủy tinh ném vào người Thiếu Phong, dùng tay chân đấm đá nạn nhân trong lúc bất tỉnh. Nạn nhân Thiếu Phong được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Công an xã Mỹ Quý Tây bàn giao Sang cho Công an tỉnh Phú Yên.

Sau khi gây án, nhóm Sang bỏ trốn. Sang bắt xe vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn, làm đủ thứ nghề để sống qua ngày, không liên lạc với gia đình. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã xác định Sang liên quan đến vụ giết người trên, nhưng Sang đã rời khỏi địa phương.

Tháng 1/2025, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Sang. Trong lúc lẩn trốn ở huyện Đức Huệ, Long An, biết Công an tỉnh Phú Yên đang truy nã mình, ngày 13/5, Sang đến Công an xã đầu thú.