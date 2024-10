Đề nghị điều tra vi phạm Giám đốc Trung tâm giám định y khoa Thanh Hóa

Ngụy trang 9,3 kg ketamin trong 16 kiện sữa từ châu Âu về Việt Nam

Nguyễn Văn Ba bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang, thu giữ 9,3 kg ketamin.