Đề nghị truy tố cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng

141 đối tượng sát phạt ở King Club: Số tiền đánh bạc là hơn 2.683 tỷ

0

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can về 2 tội danh.