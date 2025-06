Đề nghị xử lý 'Dược phẩm Hoàng Hường meli chính hãng’, Ngân 98

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý vi phạm các cá nhân nickname Ngân 98, Ngân collagen, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường meli chính hãng".

Cục đã có công văn gửi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng". Ảnh: chụp màn hình.

Tối 26/6, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung kiểm tra, xử lý và tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm từ ngày 17/5 đến 17/6.

Theo đó, Cục đã có công văn gửi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng".

Cục An toàn thực phẩm cũng đã ban hành 9 công văn gửi các cơ quan: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen.

Qua rà soát, kiểm soát quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trong thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) để kiểm tra, xử lý 16 đường link vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng có các công văn đề nghị Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH thương mại điện tử Lazada Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các sản phẩm không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm rao bán trên 2 sàn thương mại điện tử này.

Cũng theo Cục An toàn thực phẩm, trong tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 17/5-17/6/2026), cục này đã kiểm tra đột xuất 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại 5 tỉnh, thành, gồm: Bắc Ninh, Thái Bình, Đồng Nai, Nam Định và Hà Nội.

Qua đó, phát hiện 1 cơ sở vi phạm về ghi nhãn, 2 cơ sở vi phạm về quảng cáo; 1 cơ sở vi phạm cùng lúc 4 hành vi về điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, có 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Cục An toàn thực phẩm đang lấy ý kiến các bộ, ngành về tăng mức xử phạt hành chính đối với vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.