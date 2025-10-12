Đề xuất phạt nặng một doanh nghiệp tái phạm kinh doanh hàng nhập lậu

Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nam Anh (địa chỉ số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, TP Hà Nội) có thể bị xử phạt 70 triệu đồng vì tái diễn hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Đội QLTT số 16 phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại địa điểm kinh doanh số 01 Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nam Anh, địa chỉ số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Công ty TNHH TM & XNK Nam Anh đang bày bán một số mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất. Giám đốc công ty là bà Nguyễn Thị Lan, đại diện làm việc, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Cụ thể, hàng hóa vi phạm gồm: 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku; 120 gói kẹo dẻo Wiggles; 180 chai nước cốt chanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 35,1 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại và XNK Nam Anh liên tiếp bị phát hiện kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 16 xác định Công ty TNHH TM & XNK Nam Anh có hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm)", quy định tại Điểm e Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm nhập lậu đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 20/8/2025, Đội QLTT số 16 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM&XNK Nam Anh về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu.

Với việc tiếp tục tái phạm trong thời gian ngắn, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng "tái phạm" theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đội QLTT số 16 đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Đội QLTT số 16 hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, theo quy định pháp luật.