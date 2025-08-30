Đến lượt Tây Nguyên 'hot' với Gia đình Haha

Sau chặng 3 gây xúc động tại xã Giồng Trôm, Vĩnh Long, các thành viên của chương trình "Gia Đình Haha" tiếp tục lan tỏa nét đẹp dân tộc, du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk.

Dàn cast chương trình có dịp trải nghiệm cuộc sống dân tộc M'nông, Ê-đê, sống trong nhà sàn. Ảnh: Gia Đình Haha.

Rời xã Giồng Trôm, Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre cũ), chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha tiếp tục di chuyển đến xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk), nơi có đồng bào dân tộc M'nông, Ê-đê đậm đà bản sắc, những chú voi - biểu tượng văn hóa của người Tây Nguyên và nương rẫy đang chờ đón họ.

Trong hành trình mới, các thành viên cùng khách mời Tóc Tiên và (S)TRONG (Trọng Hiếu) sẽ lưu trú tại nhà sàn truyền thống, sinh hoạt trực tiếp cùng cộng đồng dân tộc thiểu số và đi sâu văn hóa bản địa, tham gia cày rẫy cà phê, bơ...

Vào tháng 3, Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc Tri thức dân gian. Đây cũng là nghề tiêu biểu của người dân Đắk Lắk.

Mở đầu trailer phát sóng ngày 29/8, khung cảnh xã Đắk Liêng trong nắng sớm khiến người xem mát mắt. Lòng hồ nước ngọt lấp lánh, núi non trùng điệp và người dân cưỡi voi thong dong trên đường. Ca sĩ Bùi Công Nam thổ lộ dù đây là quê hương của mình, anh vẫn bất ngờ với dòng suối trong vắt và những chú voi khổng lồ, biết quay đầu và nghe theo lời chỉ dẫn của con người.

Khung cảnh Tây Nguyên "gây sốt" vì vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Ảnh: Gia Đình Haha.

Xã Đắk Liêng là vùng đất trù phú được bao bọc bởi sông Krông Ana và một phần hồ Lắk huyền thoại. Sau sáp nhập, xã Đắk Liêng mới được thành lập bởi xã Buôn Triết, Buôn Tría và xã Đắk Liêng (cũ) với diện tích khoảng 135,55 km2, có 38 thôn, buôn, dân số 22.881 người.

Không chỉ sở hữu thiên nhiên hoang sơ, xã còn hấp dẫn du khách với các điểm đến nổi bật như buôn cổ M'Liêng - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của đồng bào, suối Đắk Pok, suối đá Đắk Phơi, vườn quốc gia Chư Yang Sin... Đây cũng là nơi lý tưởng để phát triển du lịch Tây Nguyên và các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cồng chiêng.

Xã Đắk Liêng có thế mạnh vượt trội về sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng lúa, cà phê hơn 11.000 ha. Ngoài cà phê, nơi đây sở hữu 3 vựa lúa lớn dọc theo tuyến Tỉnh lộ 7. Những cánh đồng lúa xanh mướt xuất hiện trong trailer không chỉ là nguồn sinh kế chính mà còn là biểu tượng của sự màu mỡ của đất đai.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập) đón tiếp khoảng 3,8 triệu lượt khách, tăng 41,89% so với cùng kỳ 2024, trong đó khách quốc tế đạt 58.300 lượt. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 6.965 tỷ đồng , tăng 58,66% so với cùng kỳ 2024.

Chặng 3 (Bến Tre) lan tỏa mạnh nhờ khắc họa cảnh sinh hoạt gia đình miền Tây ấm áp. Ảnh: Gia Đình Haha.

Trước đó, chặng 3 tại xã Giồng Trôm, Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre cũ) nhận được hiệu ứng tích cực chính từ sự bình dị của cuộc sống ở miền Tây. Cảnh đi chợ sớm, bữa ăn quây quần, ngồi ghe, hái dừa… khiến nhiều người thích thú. Nhờ đó, homestay cộng đồng và tour thăm nhà chú thím Chín Cường tại đây kín chỗ tháng 9-10. Một số sản phẩm OCOP trước đây bán "nhỏ giọt", giờ phải đặt trước để chờ hàng vì không sản xuất kịp.

Chặng 2 tại đặc khu Lý Sơn và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cũng lan rộng tên tuổi của sản phẩm tỏi và hoa muối. Chặng đầu tiên tại xã Bản Liền (Lào Cai) đưa du lịch cộng đồng tại đây "cất cánh". Chương trình cũng nhận được bằng khen của tỉnh Lào Cai và xã Bản Liền cho những đóng góp quảng bá du lịch, văn hóa.

Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la ghi lại trải nghiệm của dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm khi lưu trú 7N6Đ tại nhà người địa phương. Điểm dừng chân đầu tiên là Bản Liền (Lào Cai), sau đó đến đặc khu Lý Sơn và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xã Giồng Trôm (Bến Tre) và Đắk Lắk. Chương trình nhằm quảng bá văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động gắn với đời sống nông thôn ở nhiều địa phương.