Đến ngân hàng giao dịch, lộ diện là đối tượng trốn truy nã

Trước đó, khoảng 8h ngày 7/8, Công an phường Gò Dầu nhận được tin báo của người dân về việc, xuất hiện đối tượng khả nghi đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký thẻ ngân hàng để chuyển tiền về cho người thân. Công an phường Gò Dầu khẩn trương tiếp cận, khống chế đối tượng, đưa đối tượng về trụ sở Công an làm việc.
|
Đối tượng Dũng.
Lúc đầu đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng tên thật là Huỳnh Thanh Dũng.
Dũng là đối tượng trốn truy nã đặc biệt, theo quyết định truy nã vào ngày 4/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.