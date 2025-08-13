Đến ngân hàng giao dịch, lộ diện là đối tượng trốn truy nã

Công an phường Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Huỳnh Thanh Dũng (SN 1989, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng) cho Công an Lâm Đồng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 8h ngày 7/8, Công an phường Gò Dầu nhận được tin báo của người dân về việc, xuất hiện đối tượng khả nghi đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký thẻ ngân hàng để chuyển tiền về cho người thân. Công an phường Gò Dầu khẩn trương tiếp cận, khống chế đối tượng, đưa đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Đối tượng Dũng.

Lúc đầu đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng tên thật là Huỳnh Thanh Dũng.

Dũng là đối tượng trốn truy nã đặc biệt, theo quyết định truy nã vào ngày 4/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.