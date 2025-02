Điểm bất thường tại nơi trông giữ bé gái 5 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái tử vong ở Long Biên (Hà Nội). Những thông tin ban đầu cho thấy đây không phải là cơ sở trông giữ trẻ được cấp phép.

Vụ việc bé gái 5 tháng tuổi tử vong tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Chiều 18/2, ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/2, Công an phường Long Biên nhận được đơn trình báo của chị Ng.A.T. (SN 1996, trú tại quận Tây Hồ) về việc bé Ng.D.C. (SN 20/9/2024) tử vong trên địa bàn phường. Chị Ng.A.T. đang làm thủ tục nhận cháu C. làm con nuôi.

Con ngõ dẫn vào ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Chị T. trình báo vào khoảng 17h ngày 15/2, chị gửi bé C. cho chị Ng.T.N. (SN 1991, trú tại phường Long Biên) để trông giữ. Đến khoảng 10h ngày 16/2, chị T. nhắn tin hỏi thăm bé C. thì được chị N. thông báo bé vẫn bình thường. Tuy nhiên, khoảng 11h cùng ngày, chị N. gọi điện báo tin bé C. đang cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh.

Khi chị T. đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo bé C. đã tử vong. Sau đó, vợ chồng chị T. đưa bé đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, các bác sĩ cũng kết luận bé đã tử vong ngoại viện. Vợ chồng chị T. đã làm thủ tục đưa thi thể bé vào nhà lạnh của bệnh viện.

Ông Ngô Văn Nam cho biết sau khi nhận được báo cáo của Công an phường, UBND phường đã thành lập tổ công tác xuống hiện trường xác minh thông tin. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nhà chị N. không phải là cơ sở trông giữ trẻ, nhóm lớp mầm non. "Đây là cơ sở tự phát của cá nhân", ông Nam thông tin.

Phía trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Bà Trần Thị Lan, Tổ trưởng Tổ dân phố 14 cho biết, gia đình chị N. sống tại đây từ năm 2021 và không có biển hiệu trông giữ trẻ. Chồng chị N. cho biết vợ anh có bằng trung cấp sư phạm mầm non và từng đi dạy ở một số trường tư thục. Gần đây, chị N. nghỉ việc ở nhà và nhận trông giữ bé C.

Công an phường Long Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.