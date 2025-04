Diện áo dài, đội nón đi xem sơ duyệt diễu binh 30/4 ở TP.HCM

Tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ xuất hiện trong trang phục áo dài, cầm cờ đỏ sao vàng hưởng ứng tinh thần của ngày đại lễ.

Ánh dành 2 tiếng trang điểm, làm tóc để đến xem sơ duyệt. Ảnh: Duy Hiệu.

Dù đến tối 25/4, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam mới diễn ra trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) song ngay từ đầu giờ chiều, Đỗ Ánh (quận Bình Thạnh) đã nằm trong số hàng nghìn người dân có mặt, tìm cho mình một vị trí đẹp để theo dõi.

Cô gái TP.HCM nổi bật trong bộ áo dài trắng, đội chiếc nón và cầm lá cờ in hình cờ đỏ sao vàng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết đã là phẳng phiu chiếc áo dài từ hôm qua, háo hức để hôm nay diện.

"Tôi đặt may bộ áo dài này từ cách đây hơn 1 tháng, khi biết sẽ có diễu binh, diễu hành mừng lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, tôi cũng dành ra 2 tiếng trang điểm, làm tóc từ sớm để đến đây theo dõi", cô nói.

Bộ áo dài in hoạ tiết nổi bật của Hằng. Ảnh: Linh Vũ.

Dù thời tiết tại TP.HCM nóng bức, Ánh vẫn hào hứng, mong chờ được tận mắt chiêm ngưỡng màn diễu binh của các lực lượng.

"Khối diễu binh nào tôi cũng yêu mến, hình ảnh chiến sĩ thật đẹp", cô bày tỏ.

Cũng chọn trang phục áo dài đến xem buổi sơ duyệt, Hằng, nữ giáo viên ở Bình Dương đã di chuyển quãng đường xa, có mặt từ 13h.

"Bộ áo dài của tôi có in hình ảnh người chiến sĩ lái xe tăng cùng các dân tộc Việt Nam theo phong cách hoạt hình dễ thương. Hy vọng hôm nay có thể chụp hình check-in với các chiến sĩ trong bộ trang phục này", cô nói.

Trong khi đó, Hiền (quận Thủ Đức) cùng mẹ và chị gái diện chiếc áo bà ba gần gũi. Bà Vui, mẹ Hiền, chính là người may trang phục cho con gái đến xem "concert quốc gia".

"Tôi là thợ may nhưng không đụng tới máy may nhiều năm rồi, nay thấy các con thích nên may để cùng diện", bà Vui cho biết.

Để tìm được vị trí đẹp, ba mẹ con cũng di chuyển sớm từ nhà và may mắn được một nhóm bạn trẻ chỉ đường đến khu tập trung.

"Hy vọng hôm nay, trang phục này của ba mẹ con sẽ hưởng ứng, thể hiện phần nào tinh thần dân tộc của ngày đại lễ", Hiền chia sẻ.

Hiền được mẹ may cho áo bà ba đến xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Linh Vũ.

Chương trình sơ duyệt tối 25/4 sẽ mở đầu bằng màn trình diễn trống hội hoành tráng, kéo dài 7 phút mang tên “Bản hùng ca toàn thắng”, do 1.000 nghệ sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) thể hiện.

Với các khối diễu binh, diễu hành, sau khi di chuyển qua lễ đài trước Hội trường Thống Nhất, các lực lượng sẽ di chuyển theo 4 hướng để về điểm tập kết tương tự các buổi tổng hợp luyện trước đó vào ngày 18/4 và 22/4.

Sau buổi sơ duyệt ngày 25/4, buổi tổng duyệt sẽ diễn ra vào 27/4. Sáng 30/4, buổi lễ chính thức diễn ra.