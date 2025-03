Diễn biến vụ kiểm tra sản phẩm kẹo rau củ của Công ty Chị Em Rọt

Sau khi nhận được công văn của Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiểm tra các công ty có liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã vào cuộc.

Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 7/3, PGS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết Sở đã lập đoàn kiểm tra Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức), theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

"Kết quả kiểm tra sẽ được công bố đến người dân", bà Lan nói.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết trên một số website, Facebook, Tiktok... đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận. Do đó, Cục đã có công văn yêu cầu các sở, ngành địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ vi phạm nếu có, xử lý nghiêm.

Sản phẩm kẹo rau củ Rera từng được quảng bá với thông tin mỗi viên kẹo có thể thay thế rau xanh, gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Sau khi một tài khoản mạng công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy mỗi viên kẹo chứa hàm lượng chất xơ thấp hơn nhiều so với nhu cầu dinh dưỡng của con người.

Để bổ sung đủ chất xơ, một người phải ăn hàng chục viên kẹo, kéo theo nguy cơ nạp quá nhiều đường. Trong khi đó, đơn vị sản xuất lại công bố kết quả kiểm nghiệm khác biệt đáng kể. Câu hỏi về giá trị thực tế của sản phẩm càng trở nên gay gắt.

Tối 6/3, sau chỉ đạo của Bộ Y tế và những tranh cãi liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ, Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi khán giả vì đã gây ra những lo lắng và băn khoăn trong thời gian qua.

Thùy Tiên cho biết cô bất ngờ và lo lắng trước những thông tin trái chiều về sản phẩm. Cô lựa chọn hợp tác vì bản thân không ăn được nhiều loại rau và đồng thời ủng hộ mục tiêu quảng bá nông sản Việt Nam của nhãn hàng.

Hoa hậu khẳng định cô đã sử dụng sản phẩm liên tục trong vài tháng và được nhãn hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận trước khi quyết định hợp tác.

“Khi có những thông tin về sản phẩm, tôi đã lập tức liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Tôi cũng đã làm việc với cơ quan chức năng và bên thứ ba để kiểm định thông tin. Hiện nay, tôi biết Cục An toàn Thực phẩm tiến hành kiểm tra sản phẩm. Tôi cũng như các bạn, rất mong muốn mọi chuyện sẽ được làm rõ một cách nhanh chóng và minh bạch nhất. Nếu có bất kỳ vấn đề nào không đúng với những gì tôi đã được cung cấp, tôi cam kết sẽ làm việc với nhà sản xuất để có những biện pháp mạnh mẽ nhất. Tôi xin lỗi một lần nữa vì sự lo lắng mà mọi người đã trải qua”, hoa hậu cho biết thêm.