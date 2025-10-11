Diện mạo 3 khu bảo tồn biển đặc biệt quan trọng của Quảng Ninh

Khu bảo tồn biển Cô Tô - đảo Trần có quy mô hơn 18.400 ha, gồm khu bảo tồn hơn 13.230 ha và vùng đệm khoảng 5.184 ha. Đây là không gian tiêu biểu cho biển đảo xa bờ miền Bắc, nơi san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản từng rất sung mãn nhưng đang chịu áp lực từ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ du lịch. UBND tỉnh đã thông qua dự án và phê duyệt quy hoạch chi tiết, giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp & Môi trường) làm chủ đầu tư, triển khai theo hai giai đoạn 2023-2024 và 2025-2027. Ảnh: Hoàng Dương.