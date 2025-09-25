Khách được tặng bia, chả mực khi du lịch Quảng Ninh

Quảng Ninh triển khai loạt ưu đãi kích cầu du lịch, trong đó khách check-in nhận bia, thưởng thức chả mực, giảm giá phòng và tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật độc đáo.

Chả mực là đặc sản nổi tiếng của Hạ Long. Ảnh: Blog.traveloka.

Ngày 25/9, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã tung ra nhiều gói ưu đãi nhằm kích cầu du lịch, từ giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm, đến các trải nghiệm trên tàu du lịch.

Đến nay, gần 100 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã tham gia chương trình.

Theo đó, du khách khi check-in tại khách sạn, cơ sở lưu trú hoặc tàu du lịch sẽ được tặng một lon bia và một suất chả mực phục vụ bữa trưa hoặc tối tại nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng ưu đãi 20% cho đêm lưu trú thứ 2, cung cấp bữa chính và thực đơn hải sản Hạ Long cho đêm thứ 3.

Chả mực là đặc sản nổi tiếng của Hạ Long, được giã thủ công bằng tay, vừa đủ lực và thời gian, để cho vị chả đúng điệu nhất. Miếng chả không quá mịn, khi ăn dai giòn sần sật cảm nhận được độ giòn của miếng mực tươi xen lẫn vị thơm đặc trưng của nước mắm, hạt tiêu. Chả mực ngon nhất khi được chiên vàng giòn, ăn kèm bánh cuốn.

Đoàn quân nhân Nga du lịch vịnh Hạ Long đầu tháng 9, được thiết đãi món đặc sản chả mực. Ảnh: @_max_galkin.

Bên cạnh các ưu đãi, Quảng Ninh còn tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, bao gồm bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng hàng ngày; giới thiệu ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật đặc trưng Quảng Ninh; đêm nhạc dưới trăng.

Theo ông Huệ, các hoạt động này nhằm tạo thêm trải nghiệm mới, đa dạng cho du khách, đồng thời nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ số để cải thiện chất lượng phục vụ và giảm tính mùa vụ trong du lịch nội địa.

Tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh đón gần 1,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 4.680 tỷ đồng .

Lũy kế 8 tháng, tổng khách đến Quảng Ninh đạt 16,2 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt, tăng 23%; khách lưu trú đạt 5,83 triệu lượt, tăng 9%. Tổng doanh thu đạt 41.380 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ, cơ bản hoàn thành và vượt kịch bản tăng trưởng.

Để hoàn thành mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch địa phương tích cực phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, lữ hành… tổ chức xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút du khách trong những tháng cuối năm.