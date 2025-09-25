Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại căn bếp sau đột quỵ

Sau hơn 80 ngày điều trị đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại căn bếp, cùng quản lý nấu món bánh chuối hấp giới thiệu đến khán giả.

Sáng 25/9, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện trên kênh vlog ẩm thực cá nhân với món bánh chuối hấp, đánh dấu lần đầu tái xuất sau hơn 80 ngày điều trị đột quỵ.

Trong đoạn video mới, quản lý Nguyễn Hoài Linh cho biết dù tay phải của nam diễn viên còn yếu, giọng nói chưa tròn trịa như trước, anh vẫn tỉnh táo và hào hứng.

"Mọi người bảo anh bệnh thì nên nghỉ ngơi, nhưng nằm ở nhà mãi thì chán. Nấu ăn giúp anh vận động và thấy mình có ích", Linh kể.

Khi được gửi công thức món bánh chuối hấp, Huỳnh Anh Tuấn tự ghi nguyên liệu, nhờ người đi chợ rồi tự tay pha bột, coi đây như một phần phục hồi.

"Lúc trước tay anh liệt hẳn, giờ đã cầm nắm, xoay trở được. Nếu kiên trì tập luyện, từ nay đến cuối năm có khi anh còn bổ được củi", quản lý cho hay.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cùng quản lý làm món bánh chuối hấp. Ảnh: Cắt từ video.

Trong buổi ghi hình, đoàn quay có vài người theo dõi, song nam diễn viên liên tục khẳng định không mệt, động viên mọi người yên tâm. Các công đoạn gần bếp lửa có người hỗ trợ, còn anh chủ yếu "ngồi ghế đạo diễn".

Để đảm bảo sức khỏe, quá trình nấu ăn được điều chỉnh dùng dầu ô liu thay cho dầu thường, hạn chế thực phẩm ảnh hưởng tim mạch.

Nhiều khán giả khuyên anh ăn chay, nhưng bác sĩ dặn phải duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng để hồi phục nhanh. Ngoài chuối hấp, trong thời gian tới, anh dự định thử làm bánh trung thu và món đặc trưng mùa Halloween.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất viện, ngày 17/9: Ảnh: FBNV.

Trước khi lâm bệnh, kênh vlog ẩm thực của Huỳnh Anh Tuấn gây chú ý nhờ những video nấu ăn dân dã, gắn với căn chòi lá giữa vườn chuối ở Tây Ninh. Điểm nhấn là cách kể chuyện mộc mạc, gần gũi, hướng đến hình ảnh người nông dân chân chất.

Tháng 10 năm ngoái, khuôn viên nhà chòi được cải tạo khang trang hơn, với sàn gỗ sạch sẽ, thoáng, gần gũi thiên nhiên. Ngày khai trương bếp mới, anh nấu lẩu gà và bánh đá Tuyên Quang.

Khi nam diễn viên lâm bệnh, quản lý tiếp tục duy trì kênh, đăng các món dân dã miền Tây như lẩu mắm, cá lóc kho… nhưng không còn sức hút như trước.

Trước đó, chiều 17/9, quản lý Hoài Linh thông báo Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện, về nhà sau nhiều tuần trị liệu phục hồi chức năng.

Theo quản lý, nam diễn viên từng trải qua giai đoạn nguy kịch. Tối 31/6, anh bất tỉnh và được cấp cứu tại Vũng Tàu, bác sĩ kết luận bị đột quỵ với nguy cơ tử vong 80%. Sau đó, anh được chuyển gấp về TP.HCM điều trị.

Trở về nhà, tay của Huỳnh Anh Tuấn ban đầu không thể cử động, khiến người thân lo lắng. Tuy nhiên, sau hai tháng điều trị, tập luyện ở bệnh viện Cần Thơ, anh đã có thể đi lại, giao tiếp bình thường.

Nam diễn viên kiên trì tập luyện, mong sớm trở lại với phim ảnh và cuộc sống thường nhật.

Những món ăn dân dã được diễn viên Anh Tuấn thực hiện bắt mắt, giới thiệu hài hước nhận sự yêu mến của khán giả. Ảnh: FBNV.