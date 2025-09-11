Kênh vlog nấu ăn của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tạm dừng gây tiếc nuối

Kênh ẩm thực triệu view của tài tử Huỳnh Anh Tuấn sẽ chính thức tạm dừng sản xuất nội dung từ ngày 15/9, cho đến khi nam diễn viên làm việc trở lại.

Anh Tuấn trong vlog nấu ăn ngày 15/4. Ảnh: FBNV.

Sáng 10/9, Hoài Linh, quản lý của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đăng tải trạng thái về kế hoạch tạm ngừng hoạt động của các kênh nấu ăn.

Trước đó, sau khi nam diễn viên lâm bệnh, Hoài Linh tiếp tục sản xuất video nấu ăn nhằm "hâm nóng" căn bếp trong căn chòi ở Tây Ninh cũng như duy trì tệp người xem yêu thích.

Theo đó, có 2 lý do dẫn đến quyết định kênh vlog ẩm thực phải tạm dừng hoạt động.

Đầu tiên, nam quản lý cho biết bản thân khó có thể duy trì kênh bởi quảng đường di chuyển tương đối xa.

"Tôi ở xa chòi, nấu ăn rất mệt. Mỗi ngày di chuyển đi 1 tiếng rưỡi, rồi nấu đến chiều. Sau khi kết thúc về lại TP.HCM, tôi lại dính kẹt xe thêm 2 tiếng nữa. Thời gian kéo dài thật sự rất mệt nên Linh cảm thấy sẽ khó mà kéo dài mãi. Còn anh Tuấn thì chưa biết khi nào quay lại", Linh nói.

Món bún thịt nướng do quản lý nam diễn viên thực hiện sau khi tiếp nhận kênh. Ảnh: FBNV.

Thứ hai, áp lực từ những người yêu thích nam diễn viên gây khó cho Hoài Linh. Anh cho biết đã chịu nhiều chỉ trích khi thay thế Anh Tuấn trong khoảng thời gian nam diễn viên ngã bệnh.

"Anh Tuấn cũng đồng cảm về áp lực mà tôi phải chịu", Linh cho hay.

Một tuần sau trận đột quỵ vào đầu tháng 6 ở phường Vũng Tàu (TP.HCM), nam diễn viên xuất viện, hiện được điều trị và tập phục hồi tại một bệnh viên quốc tế ở Cần Thơ, thông tin từ người đại diện.

Trước khi lâm bệnh, kênh TikTok nấu ăn miệt vườn của tài tử Huỳnh Anh Tuấn được lòng khán giả nhờ cách kể chuyện dân dã, gần gũi, kết hợp không gian đồng quê. Điểm nhấn là căn chòi lá, xung quanh là vườn chuối, hướng đến hình tượng nông dân chân chất.

Những món ăn dân dã được diễn viên Anh Tuấn thực hiện bắt mắt, giới thiệu hài hước nhận sự yêu mến của khán giả. Ảnh: FBNV.

Khuôn viên nhà chòi được mở rộng vào đầu tháng 10 để kiên cố hơn vào mùa mưa. Sau 10 ngày thi công, nhà tranh khang trang hơn, được lót sàn gỗ, đảm bảo tiêu chí sạch sẽ, thoáng, gần gũi với thiên nhiên và rẻ. Thời điểm đó, Anh Tuấn nổi lửa khai trương bếp mới với món lẩu gà và bánh đá Tuyên Quang (địa phận Hà Giang cũ).

Sau khi Hoài Linh tiếp nhận kênh, anh vẫn duy trì những món ăn dân dã miền Tây chẳng hạn lẩu mắm, cá lóc kho... song lại không được hưởng ứng như kỳ vọng.