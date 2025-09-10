Mì gói trong bữa ăn giá 3,5 triệu đồng/người ở TP.HCM

Tại nhà hàng mới nhận sao Michelin tại TP.HCM, set menu đưa thực khách trải nghiệm ẩm thực Bắc, Trung, Nam. Món "mì gói Nam tiến" được nhận xét sáng tạo, nhưng hương vị “chưa đã”.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, CoCo Saigon là một tổ hợp ẩm thực gồm 3 cơ sở, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách từ món ăn giá cả phải chăng, quầy bar đến ẩm thực cao cấp. Tổng sức chứa khoảng 150 khách. Không gian linh hoạt cho phép tổ chức đa dạng các buổi tiệc và sự kiện.

Trong đó, CoCo Dining, nhà hàng mới đạt 1 sao Michelin hồi tháng 6, nằm ở vị trí trung tâm, mang phong cách Việt Nam đương đại. Tông gỗ trầm, sắc đen chủ đạo, đèn vàng tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng.

Thiết kế bếp mở và các khu vực triển lãm cho phép thực khách cảm nhận tinh thần của thực đơn nếm thử (tasting menu). Khu vườn ngoài trời và quầy bar trong nhà là nơi lý tưởng để thư giãn sau bữa tối và thưởng thức nhạc sống.

Điểm nhấn trong thiết kế của nhà hàng là việc tạo dựng hành trình trải nghiệm song hành cùng không gian, đề cao tính riêng tư với các khu vực tách biệt nhưng vẫn thoáng đãng, phù hợp cho cả tiệc lớn lẫn những buổi gặp mặt thân mật. Ngoài ra, phòng VIP riêng biệt được bố trí dành cho các khách hàng yêu cầu sự kín đáo và riêng tư tuyệt đối.

Tại nhà hàng, set menu 11 món ăn tượng trưng cho 11 trạm dừng tàu từ Bắc chí Nam, từ ga Hà Nội, Đà Nẵng, Tam Kỳ đến Nha Trang, Phan Thiết rồi kết thúc tại ga Sài Gòn.

Đầu bếp thành công trong việc tái hiện hương vị bản địa nhưng vẫn toát lên dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, sự sáng tạo trong cách kể chuyện, dụng cụ bài trí món ăn là điểm “ăn tiền” trong set thực đơn này.

“Không khuôn mẫu. Không vay mượn. Xuyên suốt 11 dấu mốc dọc theo hình hài đất Việt, tôi trở về với linh hồn của từng đặc sản, bóc tách đến gốc rễ, lắng nghe câu chuyện của vùng đất, từ các nghệ nhân, rồi tái tạo lại theo cách kể của riêng mình”, Võ Thành Vương, bếp trưởng nhà hàng, cho hay.

Mở đầu hành trình du hành vị giác là lươn đồng gồm 3 món.

Lươn xông khói và lươn tươi được đặt trên chiếc cà mên gợi nhớ buổi trưa hè ra ruộng, ngồi trên đống rơm ăn cơm trưa, mở cái phích nước, rót bát súp lươn cảm nhận vị của đồng sâu.

Lươn nướng than ghi điểm nhờ độ giòn vừa phải, thể hiện sự chắc thịt của nguyên liệu. Trong khi đó, bát súp lươn trong, thanh dùng cuối làm dịu vị chua hơi gắt của lươn tươi.

Luống rau trà quế xanh mướt ở Hội An, từng oanh tạc bảng xếp hạng của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc 2024, được mang lên bàn ăn tại TP.HCM, kết hợp cùng một số loại hoa ăn được theo mùa bắt mắt.

Điểm nhấn là phần kem lá é hình bầu dục, mịn, tơi xốp như đá bào. Nước dùng từ cà chua và táo lên men nâng hương vị tổng thể của món ăn. Thanh mát, nhẹ bụng.

Không bát đũa cầu kỳ, món mì gói khi đến ga Sài Gòn được đặt trong hộp thiết kế nguyên mẫu. Đây là một trong hai món ăn điểm nhấn của thực đơn “Lữ hành”.

Vẫn là chiếc phích nước cũ, nước sôi sẽ được nhân viên chế trực tiếp khi mở nắp. 3 miếng tôm hùm đầy thịt hơi cháy xém bên ngoài ăn cùng mì được nhào thủ công. Song vị ngọt từ tôm lấn án vị chua cay của nước dùng, giữ thực khách ở mức lưng chừng, ngon nhưng “chưa đã”.

Mâm cơm ở miền lúa nước xứng đáng điểm 10 cả về hương vị lẫn hình thức. Thố cơm đất chia 2 nửa. Một bên là gạo Nàng Hương dẻo, thơm. Bên còn lại là gạo lứt huyết rồng bùi ngọt, tơi xốp, màu đỏ đặc trưng bắt mắt.

Phần bồ câu Pháp, “nộm ba khía” Năm Căn và thăn bò đặt trên nồi đá. Lớp da bồ câu được nướng vừa đủ, màu mật ong chấm cùng sốt chao gia truyền trọn vị. Bò tẩm sốt nấm đặc trưng của người Khmer cộng thêm hiệu ứng khói bốc lên từ lò gạch nhỏ gợi ký ức về bữa cơm quê, ngồi bên bếp lửa.

Đầu bếp tiếp tục cho thấy sự sáng tạo và độ đầu tư khi đặt phần petit four (các loại bánh nhỏ tráng miệng) trên chiếc xe sinh tố mini được thiết kế riêng. Màu sắc cũng được tái hiện dựa trên vàng của cóc, màu xanh của ổi. Điểm cộng là mứt cóc và mía bí đao không quá ngọt, phần ăn vừa đủ.

Tựu trung, độ sáng tạo, giàu trải nghiệm là điểm mạnh của thực đơn. Cách chế biến công phu, kỳ công. Không gian sang trọng phù hợp cho cặp đôi hoặc gặp gỡ đối tác. Khẩu phần ăn vừa vặn, không tạo cảm giác ngấy sau khi dùng.