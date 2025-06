Bữa ăn rau củ 1,7 triệu đồng/người ở TP.HCM

Set menu gần 1,7 triệu đồng/người gây chú ý khi chỉ dùng thực vật từ gốc đến ngọn. Thực khách đánh giá một số món thiên nhiều vị chua, khẩu phần ăn hơi nhiều so với nữ giới.

Nét hiện đại của TP.HCM hiện hữu qua từng diện mạo bất động sản trong thành phố. Tại căn nhà số 10 trên đường Nguyễn Thành Ý (quận 1), bức tường kính thay thế cho chất liệu gạch từ tiệm nail cũ, mang lại tầm nhìn rộng mở, thông thoáng một góc phố.

Đây là nơi tọa lạc của Tales, một nhà hàng với menu thuần thực vật - xu hướng tương đối mới ở thị trường Việt Nam. Bước vào cửa, một "ốc đảo" hình nón tái hiện vòng đời nguyên liệu tại đơn vị được đặt ngay giếng trời ở tầng trệt.

Tầng 1 là không gian sinh hoạt của đầu bếp và nhân viên. Nhà hàng giữ lại trải nghiệm ăn uống liền mạch cho thực khách bằng cách tách biệt vị trí ngồi trên tầng 2.

Nội thất gỗ, tường đá thô, đèn vàng tạo cảm giác ấm áp. Một số chi tiết bền vững hiện hữu trong khuôn viên ăn uống như lót ly từ vải gai dầu và sợi bông, bình hoa từ thủy tinh và giấy tái chế.

Bên cạnh nông trại ở Đà Lạt, nơi cung cấp nguyên liệu chính cho nhà hàng, đơn vị xây dựng một khu vườn nhỏ trên tầng thượng.

"Nhân viên chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng việc đào đất, tưới cây, chăm bón chứ không phải bằng cái thớt, con dao", founder cho biết.

Thực đơn đầu tiên của nhà hàng tên Zero (nghĩa là số 0), ý chỉ nguyên liệu chế biến món ăn đều được tận dụng từ rễ đến ngọn.

Cách gọi 10 món xuất hiện trong menu khá đơn giản, lấy từ tên thành phần chính như cà rốt, cà chua, củ dền… Thực đơn gây bất ngờ bởi nguyên liệu thuần thực vật và cách bài trí biến đổi, giàu trí tưởng tượng. Song, phần lớn món ăn mang vị chua. Thực khách không quen có thể yêu cầu đầu bếp tinh chỉnh theo khẩu vị ngay từ đầu.

Khai vị gồm 3 món nhỏ, đáng chú ý là Zero Pani Puri. Đúng như tên gọi, kết cấu chính là bánh pani puri hình bóng tròn có nguồn gốc từ Ấn Độ, ẩn bên trong là viên nước làm từ quất hồng bì kết hợp nước hầm rau củ. Từ từ khép miệng lại, viên nước vỡ tan, hương rau củ lan tỏa khắp khuôn miệng, tạo bất ngờ cho người dùng.

Ngoài ra, cà tím (Aubergine) nướng cuộn với lá lốt đặt trên phần đế làm từ đậu hũ chiên, gợi lên ký ức về món chả truyền thống của Việt Nam.

Tương tự, một số món chính cũng được đầu bếp lấy cảm hứng từ món ăn phổ biến. Phở và bắp xào gây ấn tượng mạnh về phần trang trí cũng như nguyên liệu sử dụng.

Bếp trưởng tái hiện món ăn vặt đường phố vào thực đơn fine dining, song, lại tận dụng toàn bộ trái bắp từ hạt, lõi (làm chất đốt lửa) đến phần vỏ thô bên ngoài, ăn kèm với sốt kimchi, miso nâu, ớt lên men và dầu olive, hỗn hợp tạo vị ngọt pha chút cay cay nhẹ.

Trong set menu còn có củ dền. Cách chế biến khá kỳ công, phần củ dền được phủ bằng tấm sữa chua dừa, rắc một ít hạnh nhân pha khí nitơ lỏng tạo khói về phần nhìn và cảm giác mát lạnh trong khuôn miệng.

Bánh mì poee xuất xứ từ Ấn Độ chấm cùng sốt nấm X.O, chao, bông cải trắng làm nên món Poee Bread. Để cân bằng vị mặn nồng của chao, đầu bếp trộn loại gia vị này với hỗn hợp nước sốt từ đậu phụ, bí ngòi, cà tím và nấm, hương vị gần gũi với thực khách Việt. Tuy nhiên, bánh mì poee hơi ít, có thể nâng lên 2-3 bánh để đảm bảo khẩu phần ăn.

Cà rốt, một trong số 25 sản vật được trồng trên trang trại ở Đà Lạt, không thể vắng mặt trong thực đơn thuần thực vật tại nhà hàng. Cà rốt được lên men với nấm Koji, chấm cùng sốt tựa chocolate và chẩm chéo từ Tây Bắc, phảng phất vị của lá cà rốt trộn mắc khén, hạt dổi, gừng…

Một phần kem than hạt điều, xoài và chocolate kết hợp trà đen và set petit four (gồm nhiều loại bánh nhỏ, dẻo) tráng miệng, song khẩu phần tương đối nhiều, gây cảm giác no căng cho thực khách.

Set thức uống không cồn tại đây gồm 5 loại với nguyên liệu thuần thực vật không trùng lặp, đều được ủ, lọc nhiều lần mang lại hiệu ứng trong đẹp mắt.

Zero Gin Tonic có bách xù, cam thảo, trần bì tạo nên hỗn hợp lạ miệng. Rượu mùi bí đỏ có màu vàng óng, vị thanh, chút ngọt từ bí ở hậu vị. Elder “Champagne” được điều chế từ hoa cơm cháy, chanh vàng và nụ bạch hoa tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, song vị hơi khó uống ở ngụm đầu tiên.

Nhìn chung, hành trình ẩm thực tại đây mang lại cảm giác tươi mới cho thực khách thích khám phá, đúng tiêu chí bền vững. Mức giá được nhận xét phù hợp so với khẩu phần ăn. Cách chế biến công phu, không gian yên tĩnh. Lưu ý, thực khách là nữ nên cân nhắc yêu cầu đầu bếp gia giảm lượng thức ăn cho phù hợp.