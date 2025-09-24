Ảnh bình thản ngồi giữa siêu bão Ragasa gây sửng sốt

Khoảnh khắc người đàn ông ngồi thản nhiên trên ghế đá ven kè Tseung Kwan O giữa lúc Hong Kong phát tín hiệu bão ở mức cao nhất nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội.

Người đàn ông ngồi trên ghế ở lối đi bộ khi siêu bão Ragasa áp sát Hong Kong, Trung Quốc, sáng 24/9. Ảnh: Elson Li.

Sáng sớm 24/9, khi tín hiệu bão số 10 (mức cảnh báo cao nhất) đang có hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), nhiếp ảnh gia Elson Li của SCMP ghi lại hình ảnh một người đàn ông không mặc áo mưa, ngồi lặng lẽ trên ghế đá dọc bờ kè Tseung Kwan O. Anh mô tả khoảnh khắc này là "đáng sợ".

Ban đầu, Li chỉ thoáng thấy ông đi dạo quanh khu vực ngập nước, không để tâm nhiều. Sau khi chụp vài khung cảnh ngập lụt do siêu bão Ragasa gây ra, anh quay lại và bắt gặp người đàn ông ngồi ngay mép nước. Chọn vị trí sau bức tường cao 10 m để che sóng, Li giơ sẵn máy ảnh.

"Bất ngờ, một con sóng lớn ập tới, hất người đàn ông văng vài mét khỏi ghế. Tôi chạy đến, nhắc ông quay lại chỗ an toàn và nói rằng thật may mắn khi hàng rào đã ngăn sóng cuốn ra biển. Ban đầu ông phớt lờ, nhưng sau đó tôi thấy ông đã rời đi", Li kể trên SCMP.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền khi được Jojo Wu, người có 310.000 người theo dõi trên Instagram, chia sẻ lại. Bức ảnh thu hút hơn 18.000 lượt thích và 6.000 lượt chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn.

Sóng lớn đánh vào bờ khi siêu bão Ragasa tiến gần Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Sự việc diễn ra đúng lúc Hong Kong chìm trong hỗn loạn vì siêu bão Ragasa áp sát, có thời điểm chỉ còn cách thành phố khoảng 100 km về phía Nam. Đài thiên văn Hong Kong phát tín hiệu bão số 10 lúc 2h40, buộc toàn bộ thành phố tê liệt. Đến 13h20, tín hiệu giảm xuống số 8 và đến 20h20 hạ tiếp còn số 3.

Lúc 15h20, cơ quan khí tượng hạ cấp Ragasa từ siêu bão xuống bão rất mạnh, sức gió duy trì gần tâm bão khoảng 175 km/h, đồng thời phát tín hiệu mưa lớn màu vàng. Khoảng 600 chuyến bay bị hủy hôm 23/9, các chuyến bay đến chỉ nối lại sau nửa đêm 24/9. Toàn bộ trường học đóng cửa 2 ngày liên tiếp.

Thời tiết chuyển xấu từ đêm 23/9, gió bão mạnh dần trên biển khơi và vùng núi cao. Ngay cả khi tín hiệu số 8 còn hiệu lực, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo về mưa dông dữ dội, sóng lớn dọc bờ biển và mực nước dâng cao, kêu gọi người dân tuyệt đối không ra ngoài.