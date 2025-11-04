Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quán nướng có chó giống game 'Quán phở anh Hai' tuyển thêm nhân viên

  • Thứ ba, 4/11/2025 15:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chú chó tên Tam tại một quán nướng ở Hà Nội bất ngờ nổi tiếng vì giống nhân vật trong game Việt đang gây sốt. Lượng khách tăng đột biến khiến quán quá tải, phải đăng tuyển nhân viên.

"Cậu Vàng" tên Tam tại một quán nướng Hà Nội bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Ngày 4/11, quán nướng trong ngõ Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) thông báo không nhận đặt bàn trước do lượng khách tăng đột biến. Quán cho biết sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhanh nhất cho khách đến trực tiếp và đang tuyển nhân viên để phục vụ.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chú chó cưng tên Tam của quán bất ngờ được chú ý sau khi nhiều người nhận xét ngoại hình của nó giống nhân vật "Cậu Vàng" trong trò chơi Việt Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Quán phở anh Hai).

Chủ quán cho biết quán nhỏ trong ngõ, mang phong cách gia đình, hoạt động đã nhiều năm. Mỗi ngày, quán mở cửa từ 18h đến nửa đêm, chuyên phục vụ các món thịt nướng.

"Trước khi con chó nổi tiếng, quán vốn đã có lượng khách ổn định, nhất là mùa thu đông. Tôi vẫn thường dùng hình ảnh Tam để sáng tạo nội dung trên mạng xã hội vì nó rất được lòng khách", chủ quán Nguyễn Xuân Minh nói với Tri Thức - Znews.

pho anh hai anh 1

Tam được gọi là "nhân viên đặc biệt" tại quán nướng.

Sức nóng của "Quán phở anh Hai" càng lan rộng trên mạng xã hội khi xuất hiện trào lưu tạo các địa điểm "Phở anh Hai" giả trên Google Maps, thu hút nhiều lượt đánh giá và bình luận như thể quán có thật.

Nhiều người dùng mạng để lại nhận xét hài hước: "Phở bình dân, giá chỉ 15.000 đồng/bát, chủ quán có 'Cậu Vàng' rất dễ thương, mến khách", "Phở ngon rẻ, chủ đẹp trai, có cún dễ thương. Nhiều khi chủ còn cho thêm topping".

pho anh hai anh 2pho anh hai anh 3

Thực khách đến ăn thường gọi Tam ra chơi, vuốt ve và thưởng thịt.

Trào lưu này còn được các nền tảng và thương hiệu trong nước hưởng ứng. Một hãng xe công nghệ đã "bắt trend" bằng cách thêm địa điểm "Phở anh Hai" lên ứng dụng, kèm ghi chú "vị trí tượng trưng, đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội nơi tác giả trò chơi đang theo học".

Brother Hai's Pho Restaurant là một tựa game kinh dị kết hợp yếu tố mô phỏng, do một lập trình viên Việt Nam với biệt danh "Marisa0704" phát triển. Game lấy bối cảnh một quán phở nhỏ tại làng quê Việt Nam, nơi người chơi vào vai nhân vật vừa phục vụ khách, vừa khám phá nhiều bí ẩn kỳ lạ.

Tựa game đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của hàng trăm nghìn người dùng, nhanh chóng trở thành một đề tài nóng trên khắp các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội.

pho anh hai anh 4

Tựa game Brother Hai's Pho Restaurant với cách thiết kế mang đậm phong cách Việt Nam. Ảnh: Marisa0704.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Quán Phở anh Hai lên Google Maps, trăm người vào khen ngon

Quán "PhỞ aNH HAI" và địa chỉ "số 10 Đan Phượng" vốn là địa điểm hư cấu, thu hút sự quan tâm, leo top tìm kiếm Google và ứng dụng gọi đồ ăn.

8 giờ trước

Chủ quán 'sợ bán không xuể' vì chó giống trong game Quán phở anh Hai

Nhân vật "Cậu Vàng" trong tựa game "Quán phở anh Hai" bước ra đời thực khiến quán nướng nhỏ ở Hà Nội bỗng trở thành điểm chú ý trên mạng xã hội.

11 giờ trước

Bên trong quán phở anh Hai

Những ngày qua, một địa điểm đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao và đồng loạt "ghé thăm". Không phải quán ăn có thật, đó là Quán phở anh Hai - một tựa game của Việt Nam sản xuất.

26:1554 hôm qua

Châu Sa

Ảnh: NVCC

