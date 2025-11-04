Quán ăn TP.HCM đóng cửa sau khi Trấn Thành review

Sau khi được MC Trấn Thành giới thiệu trong chương trình "Siêu Thực Thành", quán bánh đa cua Hải Phòng trên đường Trần Quang Khải (TP.HCM) bất ngờ đóng cửa trước khi tập phát sóng.

Cuối tháng 10, MC Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy tiếc nuối khi quán Bánh đa cua Hải Phòng - Sài Gòn đệ nhất quán trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1 cũ), từng được anh giới thiệu trong serie Siêu Thực Thành tập 12, đã không trụ được đến ngày phát sóng.

Quán bánh đa cua Hải Phòng ở TP.HCM đóng cửa đột ngột vào cuối tháng 10. Ảnh: Trấn Thành.

Anh cho biết quán đã đóng cửa, trả lại mặt bằng cho chủ nhà.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối, cho biết từng ghé quán và ấn tượng với hương vị Hải Phòng hiếm thấy giữa lòng TP.HCM.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ quán xác nhận cơ sở đã ngừng hoạt động, hiện chưa tìm được mặt bằng mới.

Trước đó, vợ chồng ông rất vui khi được nam nghệ sĩ ghé review món ăn. Sau khi tập 12 phát sóng, nhiều khách hàng gọi điện hỏi thăm vì đến nơi thấy quán đã dọn đi.

"Chúng tôi biết ơn khi được nghệ sĩ nổi tiếng đến quay video ẩm thực, nhưng buộc trả lại mặt bằng. Nam MC còn dặn nếu mở lại thì báo để anh đăng giúp thông tin cho khán giả biết", ông kể.

Trấn Thành cùng các "anh trai" Nicky, Captain Boy, Ogenus review quán bánh đa cua Hải Phòng trên đường Trần Quang Khải.

Trước khi đóng cửa, bánh đa cua Hải Phòng là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách miền Bắc muốn tìm "hương vị quê nhà".

Quán mở cửa từ 7h-22h, không gian thoáng mát, chỉ bày vài bộ bàn ghế giản dị nhưng luôn sạch sẽ, tươm tất. Gia vị như nước mắm, ớt, chanh được chuẩn bị mới mỗi ngày.

Các nguyên liệu được chọn kỹ lưỡng, gồm: bánh đa chuyển trực tiếp từ Hải Phòng, cua tươi mua ở TP.HCM và mắm tôm nhập từ miền Bắc.

"Bánh đa Hải Phòng phải dai, không được mềm. Nếu sợi bở quá thì không còn ra chất bánh đa cua nữa", chủ quán nói.

Thực đơn có nhiều lựa chọn như bánh đa cua thập cẩm, chả cá, chả chiên hay lá lốt, giá từ 38.000-50.000 đồng/bát.

Tô bánh đa đầy đặn, nước dùng đậm vị cua, dậy mùi hành phi vàng ruộm và tóp mỡ giòn, ăn kèm rau muống trụng. Với mức giá bình dân so với chất lượng, quán luôn đông khách, nhất là vào buổi trưa và cuối tuần.

Một nhà hàng khác thay thế quán bánh đa cua Hải Phòng tại số 88 Trần Quang Khải, tối 3/11. Ảnh: Đan Châu.

Trong Siêu Thực Thành, Trấn Thành gọi 4 bát đầy đủ topping gồm chả cá chiên, chả lá lốt, mọc và chả thường. Anh nhận xét quán dễ tìm, món dễ ăn, thưởng thức cùng mắm tôm mới "chuẩn bài", vị đậm đà.

"Bánh đa ăn được là 'dính hoài luôn', ai ăn quen sẽ mê, vừa dai vừa ngon", anh nói, khuyên thực khách nên thêm hành phi và ớt cho tròn vị. Nam MC đặc biệt khen chả lá lốt là "điểm sáng của tô bánh đa".

Đây không phải lần đầu Trấn Thành chứng kiến cảnh quán ăn đột ngột đóng cửa. Trước đó, một quán lẩu sườn hầm Hàn Quốc ở quận 2 (cũ) mà anh dự định quay cũng ngừng bán trước khi kịp ghi hình.

Trấn Thành gọi 4 bát bánh đa cua đầy đủ topping.

Quán bánh đa cua Hải Phòng là một trong hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh phải dừng hoạt động trong đợt "thanh lọc" mạnh của ngành F&B nửa đầu năm nay.

Theo báo cáo của iPOS.vn, khoảng 50.000 hàng quán trên cả nước đã đóng cửa, trong đó Hà Nội và TP.HCM đều giảm trên 11%. Điều này phản ánh sự sàng lọc tự nhiên của thị trường trước khi bước vào chu kỳ tái cơ cấu nửa cuối năm.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn nhận định, thường 6 tháng đầu năm là giai đoạn "thanh lọc tự nhiên" của thị trường F&B, trước khi bước vào chu kỳ mở mới và tái cơ cấu mạnh hơn ở nửa sau.

Trong khi nhóm cửa hàng nhỏ bị đào thải thì nhóm cửa hàng, chuỗi lớn lại tập trung tái cơ cấu danh mục mặt bằng. Họ rời điểm không hiệu quả, tái định vị ở các vị trí biểu tượng và nâng cấp trải nghiệm.

Trong khi đó, chuyên gia Hoàng Tùng cho rằng 6-12 tháng tới, thị trường F&B sẽ tiếp tục tái cấu trúc mạnh, buộc chủ quán phải thích ứng với chi phí mặt bằng, nhân sự và nguyên liệu ngày càng biến động, cũng như khẩu vị người dùng thay đổi nhanh chóng.