Quán hủ tiếu TP.HCM được Trấn Thành khen 'ngon chấn động'

Quán Nam Ký ở phường An Đông (TP.HCM) là tiệm người Hoa lâu năm, nổi tiếng với hủ tiếu xào "nhà xác". Trấn Thành khen các món cơm, mì tại đây "ngon chấn động", "ngon kỳ cục".

Trấn Thành review tiệm hủ tiếu xào 'nhà xác' của người Hoa Nam Ký, quán ăn người Hoa với tên gọi quen thuộc 'hủ tiếu xào nhà xác', là một trong những địa điểm yêu thích nhất của Trấn Thành.

Trong một tập của series ẩm thực Siêu Thực Thành, MC Trấn Thành giới thiệu quán Nam Ký, tiệm người Hoa lâu năm nằm tại ngã 3 Nguyễn Trãi - Trần Phú, quận 5 cũ, nay thuộc phường An Đông (TP.HCM).

Vị trí quán gần nhà tang lễ nên người dân địa phương quen gọi vui là "hủ tiếu xào nhà xác".

"Nói vậy thôi chứ không có gì sợ hết, quán ngay ngã 3, xe cộ đông đúc, khách tới dễ tìm lắm", Trấn Thành nói khi đứng trước quán.

Tiệm Nam Ký do ông Tăng Tịnh Hòa làm chủ, hoạt động nhiều năm, chuyên phục vụ các món Hoa truyền thống như cơm chiên Dương Châu, hủ tiếu xào, mì xào giòn và cơm sườn muối. Nam MC cho biết đây là một trong những quán anh yêu thích nhất, từng theo cha đến ăn từ nhỏ.

Nam Ký đặc biệt được ưa chuộng bởi những thực khách thích ăn đêm. Quán mở cửa từ 18h đến 1h hôm sau, phục vụ đa dạng món như cơm chiên, bún xào, mì xào, cháo.

Trấn Thành dẫn 2 "em xinh" LyLy và Orange trải nghiệm tiệm người Hoa lâu năm.

Trong tập ghi hình, Trấn Thành cùng hai khách mời là ca sĩ LyLy và Orange gọi 4 món: cơm chiên Dương Châu, bún gạo xào tim, mì xào giòn thập cẩm và cơm sườn muối.

Với món cơm chiên Dương Châu, từng hạt cơm vàng giòn, tơi, quyện vị lạp xưởng, trứng và thịt tạo nên hương vị béo, mặn, hài hòa. Khi rưới thêm nước tương, món ăn càng đậm đà hơn. Trấn Thành nhận xét: "Dĩa cơm trông bình dân, đơn giản mà ngon kỳ cục".

Trong lúc thưởng thức món ăn, anh chia sẻ ở các quán người Hoa, lọ có nắp màu xanh lá cây đựng nước tương, còn nắp màu đỏ là giấm. Đây được xem là một truyền thống, quy ước quen thuộc tồn tại từ lâu.

4 món ăn "singature" (đặc trưng) của quán được Trấn Thành review.

Bún gạo xào tim được Trấn Thành đánh giá là món ngon nhất của quán. Sợi bún thấm đều nước xốt sánh, vị mặn béo, có hậu bùi và thoang thoảng "mùi khói".

"Món này chỉ ở đây mới có và ra được đúng hương vị này", anh nói. Món ăn không quá dầu mỡ, ăn đến cuối vẫn dễ chịu.

Món thứ 3 là mì xào giòn được Trấn Thành gọi là "mì tuổi thơ". Sợi mì chiên vàng, tạo cảm giác giòn tan trong miệng.

Cuối cùng là cơm sườn muối, với hạt cơm đỏ do xào cùng tương cà nhưng không có vị chua. Phần sườn được ướp hơi mặn, rưới mỡ hành, ăn cùng cơm rất vừa miệng. Nam MC khuyên thực khách nên ăn từng miếng nhỏ để cảm nhận trọn vị, tránh bị mặn.

"Món này đỉnh cao, không kiếm được ở quán khác", anh nhận xét.

Trấn Thành cho biết quán không có quá nhiều món, nhưng món nào cũng được nấu đúng vị, chất lượng đồng đều.

"Người Hoa nấu món nào ra món đó, không cầu kỳ, không màu mè, nhưng tới đây ăn, gọi món nào ra món đó là chắc chắn ngon", anh kết luận.