Hàng quán 'nổi như cồn' nhờ nhân viên cợt nhả

Nhờ mạnh tay quảng bá bằng content (nội dung) hài hước, "cợt nhả", nhiều hàng quán nổi lên trên mạng xã hội, từ đó đón lượng khách và doanh thu tăng cao.

Dàn nhân viên Gen Z quậy hết mình là điểm nhấn mới của lĩnh vực F&B. Ảnh: Quán Thái Khapi.

Sau 2 tháng làm content (nội dung) quảng bá phong cách “cợt nhả” trên mạng xã hội, tiệm bánh Bếp Nhà Gừng (Hà Nội) nhận lượng đơn đặt hàng lớn chưa từng có.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Ánh, chủ tiệm, cho biết bất ngờ trước sự yêu mến của khách hàng. Các bài đăng dí dỏm của quán chính thức được áp dụng từ tháng 7 bởi đội ngũ nhân viên trẻ. Đặc biệt, các màn bình luận hoặc trả lời tin nhắn có phần “đốp chát” hài hước của nhân viên tự xưng “Lệ Quyên”, “Hồ Ngọc Hà” nhận lượt tương tác lớn.

Những bình luận hài hước của khách hàng dưới bài đăng của Bếp Nhà Gừng.

Là tiệm bánh nhỏ chuyên sản xuất các loại bánh ngọt ăn kiêng theo chế độ keto, low carb, eggfast và bánh 100% từ đường ăn kiêng dành cho người tiểu đường, Bếp Nhà Gừng có chỗ ngồi hạn chế. Việc tạo không khí vui vẻ trên fanpage là cách quảng bá mới mẻ, giúp quán thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Tiệm bánh trên không phải cơ sở kinh doanh duy nhất nổi tiếng trên mạng xã hội với content “cợt nhả”, hài hước. Thời gian gần đây, nội dung gây cười, đối đáp dí dỏm, bắt “trend” (trào lưu) trở thành cách tiếp thị mới của nhiều thương hiệu.

Hiệu quả được thấy rõ khi lượt tương tác, trao đổi dưới mỗi bài đăng tăng nhanh, kèm theo đó là những bình luận mua hàng, hỏi địa chỉ…

Điển hình là Thôn 13 - một quán cà phê mô hình nông trại ở phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng). Quán gây chú ý từ những dòng caption “cười xỉu”, xưng hô với khách bằng từ ngữ thân mật như mày - tao, tụi bây, mấy đứa. Cách đáp trả đầy hóm hỉnh dưới phần bình luận cũng giúp mỗi bài đăng thu về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Quán hoạt động từ năm 2022, từng hút khách bởi những chú chó được đặt tên không giống ai. Sau thời gian đóng cửa, giữa năm nay, quán quay trở lại với content hài hước, nâng lượt theo dõi fanpage lên 153.000.

Caption mang tính "cà khịa" như những người bạn nói chuyện với nhau của fanpage Thôn 13.

Tương tự, tiệm nướng Xóm Lèo (phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng nổi lên nhờ caption giỡn hớt và những lần “tuyệt đối mỏ hỗn” khi cãi tay đôi với khách hàng. Đây là tiệm nướng có tiếng ở Đà Lạt với view nhà lồng, hoàng hôn, chuyên bán BBQ heo, bò và nhiều món ăn khác.

Ở Cà Mau, tiệm cà phê Mộc cũng “gây bão” nhờ những bảng thông báo bắt “trend” đặt trước quán, chẳng hạn như “Khách mà ngừng thương thì chủ quán ngừng thở”, “Một con ngựa đau cả tàu hết ngựa”...

Trước đó, quán từng rộ lên với menu đồ uống tên độc lạ như “trà vải thưa che mắt thánh”, “trà đào lại quá khứ”, “trà thạch dừa lòng hả dạ”...

Thái Dương, chủ quán, cho biết những câu đùa được viết từ năm 2023, nhận được hiệu ứng tốt nhưng anh không duy trì. Vài tháng gần đây, khi chú trọng quảng bá hơn, anh bắt đầu cập nhật câu đùa thường xuyên, ứng biến theo tình huống trong ngày. Ví dụ, khi thấy nhân viên mang bánh sẽ nghĩ đến câu "Em của ngày hôm qua nhưng yên tâm, bánh là của ngày hôm nay".

"Tôi muốn tạo năng lượng tích cực, để khách đến quán cảm thấy vui vẻ, thay vì chỉ uống nước và rời đi", Dương bày tỏ.

Quán cà phê này có sức chứa khoảng 200 người và lượng khách duy trì ổn định. Gần đây, lượng khách nội tỉnh tìm đến đông hơn, cùng với một số khách đến từ các tỉnh miền Tây khác, kéo theo doanh thu cải thiện khoảng 10-20%. Song, chủ quán vẫn hy vọng khách đến vì sự hài hước, nhưng ở lại vì nước ngon, bánh thơm.

Những bảng thông báo hóm hỉnh thu hút nhiều người đến check-in và hàng nghìn lượt tương tác trên fanpage của quán. Ảnh: Cà Phê Mộc.

Ở TP.HCM, quán ăn Thái Lan Khapi ở phường Thạnh Mỹ Tây và phường Tân Hưng cũng nổi lên nhờ dàn nhân viên Gen Z và content hài hước trên TikTok. Mỗi ngày, nhân viên đều hóa trang, đứng trước quán nhảy múa đón khách.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết quán vốn đông nhân viên, từ phục vụ đến đứng bếp đều mặc trang phục họa tiết Thái Lan tự may và thường hát chúc mừng sinh nhật khách miễn phí. Đa phần khách đều là người trẻ.

Halloween năm 2024, khách thích thú khi nhân viên hoá trang, họa mặt. Từ đó, mỗi ngày, từ 17h, nhân viên sẽ trở thành nhân vật ngẫu nhiên, lấy cảm hứng từ vở kịch Ngày xửa ngày xưa. Lượng khách tăng thêm khoảng 20%, nhiều khách mới đến quán vì xem trên TikTok.

"Tất cả nhằm mang lại niềm vui cho khách, đúng không khí nhộp nhịp của chợ đêm Chatuchak quán hướng đến. Có ngày nhân viên 'quẩy' gần 10 tiệc khác nhau", đại diện này nói.

Tuy nhiên, trái với đối tượng khách trẻ, nhiều người lại phản hồi rằng không khí đôi khi hơi ồn. Quán cũng đưa ra lưu ý về khung giờ ăn uống. Người hướng nội có thể đến ăn buổi trưa và xế chiều, còn người yêu thích nhộn nhịp thích hợp đến vào buổi tối.